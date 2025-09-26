Protección Civil inicia inspecciones preventivas en la Feria del Alfeñique 2025

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de brindar espacios seguros y de sana convivencia para todas las personas, el Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Lorena Alfaro, a través de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, inició las inspecciones preventivas en las instalaciones de la Tradicional Feria del Alfeñique 2025.

La feria se desarrollará del 27 de septiembre al 2 de noviembre en la explanada de la Plaza del Comercio Popular, y se garantizará la presencia permanente de personal con especial refuerzo en los días de mayor afluencia, para prevenir y atender cualquier eventualidad o contingencia.

Hugo Mosqueda, coordinador operativo de Protección Civil y Bomberos, explicó que se realizan revisiones detalladas en cada área para detectar y corregir posibles situaciones de riesgo. “La finalidad de estas inspecciones previas es verificar que todos los puestos instalados en la explanada cuenten con las medidas de seguridad necesarias, para evitar fuentes de riesgo para las personas que visitan esta feria del alfeñique”, dijo.

Entre las acciones preventivas se revisa que no exista cableado eléctrico expuesto, que las estructuras estén correctamente ancladas, que la señalización de rutas de evacuación sea visible y que todos los puestos cuenten con extintores vigentes. En el área gastronómica se supervisa el estado de tanques de gas, mangueras y reguladores; mientras que en la zona de juegos mecánicos se revisa su infraestructura para asegurar un funcionamiento seguro, especialmente para niñas y niños.

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos también hace un llamado a la ciudadanía para colaborar en las medidas preventivas: mantener a menores siempre a la vista, evitar empujones en zonas concurridas, prestar atención a las condiciones climáticas y portar ropa o accesorios adecuados durante la visita.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, refrenda su compromiso de proteger a la población y garantizar espacios seguros para disfrutar de esta tradición que forma parte de la identidad y cultura de Irapuato.