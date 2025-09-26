Autoridades realizan cateos en predios del sur de Guanajuato capital

Guanajuato, Guanajuato.- Una persona detenida, drogas y armas fueron el saldo de un cateo que cuerpos policiales realizaron en una finca de Hacienda de Guadalupe, comunidad donde hace meses encontraron restos de personas. De igual manera se efectuó el cateo a un lote de venta de autos ubicado en la avenida Santa Fe, también en el sur de la ciudad.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato informó que en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades federales, realizó un cateo en la comunidad Hacienda de Guadalupe, que derivó en la detención de una persona, así como en el aseguramiento de un inmueble, sustancias ilícitas, armas y equipos de comunicación.

La intervención fue resultado de una investigación ordenada por el Ministerio Público Federal en torno a la presunta comisión de delitos contra la salud, comercio de narcóticos y extorsión.

El detenido, identificado como Antonio “N”, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

En el lugar se aseguraron 2,242 dosis de cristal, 99 dosis de marihuana, 2 armas cortas, 122 cartuchos útiles, 2 vehículos, 1 motocicleta, 8 teléfonos celulares

Revisan lote de autos en la avenida Santa Fe.

La Fiscalía General del Estado realizó este jueves un operativo en un lote de autos ubicado sobre la avenida Santa Fe. Tras bloquear parcialmente la circulación en la zona, elementos de la Agencia de Investigación Criminal hicieron una revisión sin informar si hubo detenidos. Vecinos de la zona reportaron la presencia de patrullas y personal ministerial durante varias horas.

La Fiscalía no ha emitido una postura oficial. La información se mantiene en proceso.