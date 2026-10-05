Proponen al gobierno de Guanajuato un Programa de Seguridad Social para artistas

Guanajuato, Guanajuato.- Cuando la creadora escénica y activista social Sara Pinedo subió al estrado para recibir la Presea Eugenio Trueba 2026 durante la inauguración del Festival Internacional Cervantino, le entregó a la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y a la secretaria de Cultura, Lizet Galván, el Programa de Seguridad Social para artistas del estado.

Se trata de una propuesta trabajada por la Red de Creadorxs Teatrales de Guanajuato y la mesa de Gobernanza del Congreso Estatal de Teatro en Guanajuato.

En el documento se exigen condiciones dignas de contratación para las personas trabajadoras del arte y la cultura; así como la revisión y adecuación de la ley para crear, publicar y operar en conjunto con el gremio artístico, mecanismos de acceso a la seguridad social para agentes culturales y artísticos del estado.

Les requieren:

* Creación de un padrón de Profesionales y Técnicos de las Artes que permita conocer la cantidad estimada de posibles beneficiarios, así como sus condiciones particulares de acceso al programa.

* Sesiones de trabajo interinstitucionales y gremiales para el diseño del programa y bolsa del subsidio.

Cuando la gobernadora dio su mensaje, reconoció la trayectoria de la artista y se comprometió a atender las demandas expresadas en el documento.

Sara Pinedo es una destacada comunicóloga, creadora escénica, dramaturga, gestora y activista feminista mexicana, originaria de León. Su trabajo entrelaza el arte escénico con el activismo político (lo que define como “artivismo”), enfocándose en procesos de teatro comunitario que abordan problemáticas sociales complejas como la violencia, la desigualdad, el territorio, la memoria colectiva y la desaparición forzada

Cuenta con una licenciatura en Comunicación y cursa la Maestría en Teatro y Artes Performáticas por la Universidad Nacional de las Artes (UNA) de Argentina. Desde 2014 colabora activamente en procesos comunitarios en el estado de Guanajuato. Destaca su labor en San Juan de Abajo (León) con el colectivo Lxs de Abajo y en Salamanca con el colectivo Teatro del Puerto (integrado principalmente por adultas mayores).

Su enfoque rechaza el texto tradicional como el eje central de la creación, optando por laboratorios de escritura colectiva, horizontalidad y la investigación de campo como herramientas de resistencia. [

Desarrolló una colaboración con el Royal Court Theatre de Londres y Anglo Arts de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es una conferencia performática planteada como un manual de acción artístico-política que transita alrededor de la dramaturgia de reaparición ante la desaparición forzada. La obra refleja las vivencias de las niñeces y adolescencias frente a entornos de violencia.

La galardonada coordina las iniciativas Érase una vez rap y La Pepena, e integra las agrupaciones colectivas Un Colectivo y Lxs de Abajo. Su dramaturgia ha sido publicada por editoriales y plataformas de renombre como Paso de Gato, Tramoya y Teatro Sin Paredes.

Además del Premio Eugenio Trueba Olivares, ha recibido el Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla Szuchmacher (Diciembre 2025): Otorgado por Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), por su obra Mala. También ganó el Premio de Literatura León en la categoría de Cuento Corto en 2010.