Prevén lluvias recurrentes en Guanajuato ante posible formación de dos ciclones

Guanajuato.- Guanajuato mantendrá condiciones de tiempo húmedo y lluvias recurrentes durante los próximos días, asociadas con sistemas de baja presión, el paso de ondas tropicales y la posible formación de nuevos ciclones tropicales.

Marcos Irineo Esquivel Longoria, coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Guanajuato (ACAUG), explicó que podrían desarrollarse dos ciclones tropicales, uno en el Océano Pacífico y otro en el Atlántico, a través del Golfo de México.

De acuerdo con el especialista, ambos sistemas muestran potencial de fortalecimiento y podrían evolucionar a depresión tropical o incluso a tormenta tropical hacia finales de la semana, lo que podría generar precipitaciones importantes en Guanajuato.

Temperaturas máximas se mantendrán por debajo de 27 grados

Respecto a las condiciones atmosféricas previstas, Esquivel Longoria señaló que las temperaturas máximas permanecerán por debajo de los 26 a 27 grados Celsius, mientras que las mínimas oscilarán entre los 14 y 15 grados.

En las zonas serranas de Guanajuato ya se registran temperaturas más bajas, cercanas a los 12 o 13 grados Celsius.

Para este lunes se pronostica viento de intensidad ligera a moderada, con ráfagas ocasionales cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Aunque estas condiciones no representan un escenario extraordinario, la combinación de viento y lluvia podría generar una sensación térmica más fresca.

Recomiendan tomar precauciones ante las lluvias

El coordinador del ACAUG recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y considerar las condiciones climáticas al momento de planear actividades al aire libre.

Para consultar actualizaciones y pronósticos meteorológicos, el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato mantiene información a través de sus canales oficiales.