Irapuato fue sede de la entrega de equipamiento a 338 comerciantes de la región

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato fue sede de la entrega de equipamiento productivo a 338 comerciantes de seis municipios de Guanajuato, como parte del programa Mercados y Tianguis de la Gente “Mi Plaza”, impulsado por el Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno de Irapuato.

La entrega contempla una inversión superior a 2.5 millones de pesos y beneficia a comerciantes de Irapuato, Salamanca, Silao, Romita, San Francisco del Rincón y Guanajuato, con el objetivo de fortalecer sus negocios y mejorar sus herramientas de trabajo.

Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal de Irapuato, acudió en representación de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, y destacó la importancia de los mercados y tianguis como espacios de tradición, identidad y sustento para miles de familias.

También reconoció el esfuerzo diario de las y los comerciantes, así como la participación de las mujeres en el emprendimiento local.

“Los mercados y tianguis son mucho más que lugares donde compramos o vendemos; son espacios de encuentro, de tradición y de identidad, pero también son esa fuente fundamental de empleo e ingresos para miles de familias guanajuatenses. Apoyar en su modernización y equipamiento significa fortalecer toda la economía de nuestra localidad”, expresó.

Benefician a 240 mujeres y 98 hombres

Cristina Villaseñor Aguilar, secretaria de Economía, señaló que el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, mantiene acciones de apoyo para el sector comercial y la nueva política económica de Guanajuato.

Precisó que de las 338 personas beneficiarias, 240 son mujeres y 98 hombres.

“En esta región vamos a entregar equipamiento a 338 beneficiarias y beneficiarios: 240 mujeres y 98 hombres, con una inversión superior a los 2.5 millones de pesos. Este apoyo es para que tengan un mejor servicio, atraigan más clientes y eleven sus ventas”, señaló.

La secretaria de Economía agregó que Guanajuato cuenta con 440 tianguis, 129 mercados públicos y cuatro centrales de abasto, espacios que representan un motor de la economía popular y contribuyen al sustento de miles de familias.

Comerciante destaca apoyo tras seis décadas de trabajo

Estela Moya Luna, comerciante del Mercado Vicente Guerrero y representante de las y los beneficiarios, compartió su experiencia tras más de seis décadas dedicada al comercio local.

Moya Luna agradeció el respaldo recibido para mantener su negocio y destacó el impacto que han tenido los apoyos en momentos de dificultades económicas.

“Los apoyos que me han otorgado han sido un verdadero salvavidas, gracias a ellos he podido sobrevivir a los duros altibajos que la vida nos presenta y las fuertes recesiones económicas… Estas manos de ayuda llegan justo cuando más lo necesitaba para mantener las puertas abiertas de mi negocio”, compartió.

En el evento también estuvieron presentes Fabricio Ibarra Rocha, subsecretario para las Mipymes; representantes de las áreas de desarrollo económico municipal, así como líderes de comerciantes de los municipios participantes.

Con esta entrega, el Gobierno de Irapuato señaló que busca contribuir al fortalecimiento de los negocios, dignificar la actividad comercial y generar mejores condiciones para el desarrollo de la economía local, en congruencia con los objetivos establecidos en el Programa de Gobierno Municipal y la Estrategia Irapuato 27.