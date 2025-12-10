Propone Miguel Márquez poner “José Alfredo Jiménez” a AIG; lo respalda Libia

Guanajuato, Guanajuato.- El enero de 2026 se cumplen 100 años del natalicio de José Alfredo Jiménez y en ese contexto, el senador panista guanajuatense Miguel Márquez Márquez hizo en tribuna del Senado una serie de propuestas para celebrarlo.

Tanto el legislador como la gobernadora coinciden que como homenaje al compositor y cantante se le ponga el nombre de “José Alfredo Jiménez” al Aeropuerto Internacional de Guanajuato, ubicado en el municipio de Silao.

El senador Márquez Márquez expuso la trascendencia cultural y social del cantautor, al que siempre citó como “el hijo del pueblo”, y su obra, surgida de “su pluma e inspiración”: no estudió música, pero compuso con lo que aprendió del pueblo.

Fue una obra que se cantó “de las cantinas a los palacios” y resaltó el origen guanajuatense del personaje.

Para celebrar el natalicio del dolorense, Márquez Márquez propuso la emisión de una moneda conmemorativa, que la Secretaría de Cultura federal se una a otras instancias para realizar un gran festejo y que el Aeropuerto Internacional que se encuentra en el estado de Guanajuato, sea llamado “José Alfredo Jiménez”, pues así no habría confusión, ya que “el Bajío” es muy extenso, se le llama “aeropuerto de León”, pero se encuentra en Silao.

Márquez Márquez posteó:

“Hoy en el @senadomexico tomé la tribuna para honrar a José Alfredo Jiménez, el “Hijo del Pueblo”. Agradezco a las Senadoras y Senadores de Guanajuato por sumarse a dicha iniciativa y proponer emitir una moneda conmemorativa por el centenario de su natalicio en 2026 y que el Aeropuerto Internacional del Bajío lleve su nombre. También exhorté a que se organice una gran agenda cultural nacional que celebre su legado musical, su amor por México y la identidad de Guanajuato que su música llevó al mundo. 🇲🇽”

Su propuesta fue turnada a comisiones.

Postura de la gobernadora

Entrevistada sobre el tema, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo declaró que ella planteó también esa propuesta en el festival que cada año se realiza para conmemorar el aniversario luctuoso del dolorense.

“Yo propuse el cambio ponerle ese nombre al aeropuerto”, aseveró y anunció que habrá un gran programa para celebrar el centenario joséalfrediano.