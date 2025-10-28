Promueven empleo inclusivo para más de 500 personas en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El segundo Enlace de Inclusión Laboral 2025 – organizado por la Secretaría de Economía en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos -, conectó a más de 500 candidatos con 27 empresas enfocado a vincular el talento de personas con discapacidad, de la diversidad sexual, adultos mayores y el público en general.

Bajo el liderazgo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, la administración estatal se trabaja para crear oportunidades laborales para grupos en situación de vulnerabilidad, abriendo espacios en el mercado de trabajo y facilitando la vinculación laboral.

En representación de la titular de la Secretaría de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, el Subsecretario de Empleo y Formación Laboral, Luis Andrés Álvarez Aranda, aseguró que la diversidad en Guanajuato es un valor que enriquece a la sociedad.

“Buscamos eliminar obstáculos para que las personas con discapacidad, los adultos mayores y las personas de la población de la diversidad sexual accedan a empleos formales, dignos y seguros, en igualdad de condiciones. Aquí, las habilidades y capacidades de cada uno son los elementos esenciales que fortalecen a Guanajuato como un estado justo y equitativo”, dijo.

Guanajuato se consolida como pionera al implementar un modelo a nivel nacional al impulsar este tipo de eventos que eliminan barreras sociales, culturales y estructurales. El objetivo es crear entornos laborales respetuosos y equitativos, garantizando igualdad de oportunidades, así como empleos formales, seguros y libres de discriminación.

Los Enlaces Laborales son eventos que permite una vinculación directa entre el talento y las empresas, reduce los tiempos de reclutamiento y atiende las necesidades reales del mercado local.

Entre los beneficios para las empresas destacan la agilización de los procesos de selección, la atención especializada y un seguimiento que asegura la permanencia laboral y fomenta espacios inclusivos.

Este esfuerzo contribuye a mejorar la calidad de vida de los buscadores de empleo al acercarles oportunidades laborales que impactan positivamente en la prosperidad de Guanajuato.

A través de la Secretaría de Economía, el Gobierno de la Gente consolida al estado como un referente en inclusión laboral, donde la diversidad se valora como un motor de crecimiento social y económico.