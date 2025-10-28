Mujer irapuatense “a punto” de ser víctima de extorsión

Irapuato, Guanajuato.- Hortensia, ama de casa de 52 años, estuvo a punto de ser víctima de extorsión telefónica. La mujer aseguró recibir varias llamadas de una persona que decía ser un funcionario pidiéndole datos personales. “Me dijo: habla el comandante Roberto Juárez… Yo le colgué luego luego, pero me volvió a marcar. Entonces lo bloquee”, comentó.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos?, en el periodo de septiembre este delito aumentó drásticamente en comparación del mes de agosto. Las carpetas de investigación abiertas superaron un 150 por ciento la cantidad, ya que se recibieron 15 reportes.

Hortensia expresó que la llamaron una mañana mientras ella iba camino a su casa:

“traía las bolsas del mandado en las manos, pero como era un número de aquí de Irapuato sí le contesté. Y ya me empezó a decir que era comandante y que cómo me llamaba, dónde vivía, y le contesté al principio, pero luego me preguntó más y me dio miedo y le colgué”.

Al parecer, el supuesto comandante siguió marcándole insistentemente hasta que ella pudo bloquear su número. No obstante, la ama de casa manifestó preocupación por haberle dado algunos datos, temiendo que puedan ser usados hasta para ubicarla. Según su experiencia, Hortensia se había puesto muy nerviosa ante la figura de “autoridad” y por eso compartió parte de su información personal.

Irapuato actualmente supera la media estatal en extorsiones y representa un 16.3 por ciento de denuncias totales de Guanajuato. Además de que, respecto al año pasado, este 2025 tiene acumulados casi el doble de reportes.

Las víctimas, en muchos casos, no saben cómo reaccionar, por lo que se vuelven blancos fáciles para los extorsionadores. Hortensia expresó que sabe que es peligroso contestar llamadas de desconocidas, pero admitió que “le ganó el miedo”.