DIF Abasolo entrega apoyos del programa “Familias Fuertes” a la comunidad

Abasolo, Guanajuato.- El Sistema DIF Municipal de Abasolo llevó a cabo la entrega de apoyos del programa “Familias Fuertes”, reafirmando su compromiso con el bienestar y la calidad de vida de las familias abasolenses.

Durante el evento, se contó con la presencia de Natalia Gallardo, Presidenta de DIF Municipal; María del Refugio Contreras, Directora del DIF Municipal; y Mary Ponce, Coordinadora del Centro Gerontológico.

Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de acciones que buscan atender las necesidades más apremiantes de la población, brindando respaldo a sectores vulnerables a través de apoyos como despensas, pañales y sillas de ruedas.

Este acto reafirma el compromiso del DIF Abasolo de seguir trabajando por el bienestar de todas las familias.

Porque en Abasolo, el bienestar de las familias es la base de una comunidad más fuerte y solidaria.