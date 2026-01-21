Aún sin inaugurar, inició operaciones parciales la clínica del IMSS de la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Aunque tiene sólo un avance del 79 por ciento en su construcción, la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se construye en la zona de la unidad deportiva de La Yerbabuena de esta capital, entró en operaciones parciales.

Desde esta semana comenzó a dar servicio en cinco especialidades médicas. Se trata de personas que son canalizadas de la clínica que aún opera en el Jardín del Cantador y

Este hospital beneficiará a más de 245 mil personas, con la apertura gradual de 28 especialidades. En esta primera etapa ya se brinda atención en Psiquiatría, Nefrología, Infectología, Oncología y Geriatría, en modalidad de consulta externa.

Con un 79 % de avance en su construcción, este hospital contará con servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, consulta externa, hospitalización, así como servicios paramédicos y ambulatorios.

Caos vial y calles sin banquetas

Y mientras se termina la clínica, en el entorno a ella se ha hecho más caótico debido a la semaforización instalada en la zona.

La tardanza de paso de vehículos por el lugar, donde confluye también el acceso a Lomas del padre y Fraccionamiento Alhóndiga, hace que exista en su momento dificultad para que las ambulancias accedan al nosocomio.

Para facilitar el acceso a la clínica fueron pavimentadas varias calles, entre las que destaca Biznagas, misma a la que no se le construyeron banquetas. En su lugar se pusieron dos minicarriles de medio metro de ancho, similares a los de una ciclovía, diferenciados con un color rojizo.

Si las personas caminan por esa zona, están a merced de que un automotor invada su zona de paso o de que tengan que caminar por el arroyo vehicular si alguien se estaciona en la vialidad