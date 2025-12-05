Prohibido el maltrato animal en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó la reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia del bienestar animal, al establecer como prohibido el maltrato a los animales, así como que el Estado y los municipios garanticen la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales.

La ecologista Luz Itzel Mendo González señaló que se está dando un paso histórico, en el que la Ley prohíba el maltrato y obligue al Estado y municipios a proteger, cuidar y conservar a los animales. Comentó que, tan solo en los hogares del estado conviven casi 4 millones de animales, entre perros, gatos y otros seres domésticos, quienes, sin tener voz, también sienten dolor y merecen protección y cuidado.

Si bien faltan muchas acciones más, el primer paso ya está, y que su trabajo como Congreso es seguir impulsando las leyes por todos los seres sintientes, avanzando con paso firme a eliminar por completo la crueldad animal y promover y garantizar el bienestar animal, recalcó.

Luego la panista María Isabel Ortiz Mantilla manifestó que se tiene la responsabilidad de incluir la protección de todas las formas de vida, junto a que se tiene presente que la sostenibilidad de los ecosistemas y la sostenibilidad socioeconómica van de la mano con el cuidado de los animales.

Agregó que el 70% de los hogares en México tienen una mascota, por ello la trascendencia de sensibilizar sobre la responsabilidad del cuidado de los animales domésticos y de cualquiera que se encuentre en algún ecosistema, siendo fundamental construir las bases que armonicen el trato digno y respetuoso en la relación existente entre los seres humanos y los animales.

Cerró la morenista Miriam Reyes Carmona, quien se refirió a la iniciativa que presentó en la materia, ante la problemática del maltrato animal que cada día, dijo, es más recurrente. En ese sentido, habló de los casos graves que se han presentado en San Miguel de Allende donde empleados municipales mataron perritos; así como en Celaya donde dejaron morir a cinco de hambre y sed.

Añadió que el sentido de la reforma es parte de la transformación hacia una sociedad justa y humana, que enseña a niñas, niños y adolescentes que toda vida merece respeto. Agregó que está comprobado que quienes maltratan animales tienen poca empatía también por los seres humanos.

Coincidir en este asunto no era casualidad porque conocía del amor de alguno de sus homólogos por sus mascotas y otros que llevan a cabo diversas acciones en favor de los animales. Concluyó al comentar que los animales merecen todo, respeto, cuidado y ser amados, concluyó y el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos.