16 años de prisión para “El Ñecas”, extorsionaba a comerciantes de Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Marco Antonio “N”, alias “el Ñecas”, fue sentenciado en un juicio oral luego de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato demostró plenamente su responsabilidad penal en una serie de extorsiones que afectaron durante más de tres años a comerciantes de la comunidad de La Luz, en Salamanca. De acuerdo con la investigación, encabezó exigencias económicas mediante amenazas directas que alcanzaron a múltiples víctimas.

Entre enero de 2019 y febrero de 2022, el sentenciado y su célula criminal sometieron a dieciocho comerciantes a intimidaciones permanentes. Les imponían pagos periódicos y designaban a una víctima para recolectar el dinero del resto. “El Ñecas” operaba mediante mensajes de texto y chats denominados “tandas”, utilizados para coordinar la recaudación a través de una aplicación de mensajería instantánea.

En audiencia de explicación de sentencia, el Tribunal concluyó que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público acreditaron el delito de extorsión agravada. La autoridad judicial impuso una condena de 16 años y 10 meses de prisión, además de una multa, la reparación del daño y la suspensión de sus derechos electorales. También le fueron negados beneficios o sustitutivos.

La sentencia reviste especial importancia debido a que el sentenciado fungía como jefe operativo de un grupo criminal con presencia en Salamanca, Celaya, Juventino Rosas, Villagrán y comunidades cercanas. Desde esa posición coordinaba actividades ilícitas, ejercía control territorial mediante violencia y sostenía una estructura activa de extorsión.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó análisis de telefonía para rastrear los números desde los que se emitían las amenazas, así como la identificación de patrones de conducta criminal y entrevistas clave. Además, se llevaron a cabo actos de investigación de campo para asegurar indicios relevantes.

La Fiscalía informó que continúa con las investigaciones para identificar a otros participantes en estas actividades criminales, con el objetivo de presentarlos ante la justicia y garantizar la reparación integral del daño.