Bajan 30% los homicidios dolosos en Irapuato durante septiembre

Irapuato, Guanajuato.- Los homicidios dolosos en Irapuato disminuyeron un 30% durante septiembre de 2026, al pasar de 23 registros en agosto a 16 en septiembre, de acuerdo con las cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El reporte mensual señala una reducción en cuatro delitos, entre ellos el homicidio doloso, el robo de vehículos, el homicidio culposo y la violencia familiar.

Disminuyen homicidios y robos de vehículos

Además de la reducción de homicidios dolosos, el robo de vehículos registró una disminución del 21%, al pasar de 14 casos en agosto a 11 durante septiembre.

En cuanto al homicidio culposo, se reportaron 23 registros en septiembre, lo que representa una disminución del 4% respecto al mes anterior.

La violencia familiar también presentó una reducción del 16%, al pasar de 262 registros en agosto a 220 en septiembre.

Robo a transeúnte registra un aumento

No todos los delitos presentaron disminuciones durante el periodo analizado.

El robo a transeúnte pasó de una carpeta de investigación en agosto a dos durante septiembre, lo que representa un incremento de un caso.

Por otra parte, los delitos de secuestro y feminicidio se mantuvieron sin registros durante ambos meses, según las cifras del SESNSP.

Aumentan las denuncias relacionadas con extorsión

Durante septiembre se vincularon 22 denuncias ante la Fiscalía General del Estado mediante la coordinación con el Escuadrón Antiextorsión, frente a las 17 registradas en agosto.

Esto representa un aumento de cinco denuncias, equivalente al 29.4% respecto al mes anterior.

Las autoridades municipales atribuyeron este resultado al trabajo coordinado con el Escuadrón Antiextorsión y señalaron que buscan fortalecer la confianza ciudadana para denunciar este delito.

Sin embargo, el incremento en las denuncias no permite determinar, por sí solo, si aumentó la incidencia de extorsión o si más personas decidieron reportarla.

Comparativo de incidencia delictiva

Delito Agosto Septiembre Variación Homicidio doloso 23 16 -30% Robo de vehículo 14 11 -21% Violencia familiar 262 220 -16% Homicidio culposo No especificado 23 -4% reportado Robo a transeúnte 1 2 +100% Secuestro 0 0 Sin cambios Feminicidio 0 0 Sin cambios Denuncias vinculadas por extorsión 17 22 +29.4%

Fuente: cifras del SESNSP y datos sobre denuncias vinculadas por extorsión proporcionados en el reporte municipal.

Las autoridades señalaron que el seguimiento de estos indicadores permitirá identificar los delitos que requieren mayor atención y orientar las estrategias de seguridad y prevención en Irapuato.

Las cifras corresponden únicamente al comparativo entre agosto y septiembre de 2026, por lo que no permiten establecer una tendencia sostenida de reducción delictiva en el municipio.