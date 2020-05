Profesor llevado al ISSSTE querían meterlo por coronavirus, sólo era algo leve

Pénjamo, Guanajuato.- El profesor Lemus, un hombre de edad avanzada que padece de problemas respiratorios, fue llevado al ISSSTE de Irapuato para atención, pero ya en el hospital lo querían ingresar al área de pacientes con coronavirus y sus hijos no lo permitieron, llevándoselo de regreso.

Según el relato de uno de sus hijos que vive en Irapuato, detalló que su papá un maestro jubilado, había sido llevado por sus hermanos a una revisión, porque se sentía mal y necesitaba la opinión de un médico como había ocurrido en otras ocasiones.

Sin embargo a llegar al hospital, de manera inmediata al parecer una enfermera les dijo que el maestro Lemus, tenía que ser llevado al área Covid y lo tenían que intubar, pues tenía todos los síntomas del virus.

Los tres hijos del maestro, determinaron que si accedían al ingreso su papá podrían ya no verlo y no creían lo que estaba ocurriendo con la atención de casos de coronavirus, pues no era el único episodio de salud que tenía el penjamense dedicado actualmente a la venta de forrajes.

Uno de los hijos, dijo que firmaron un documento en el que se hacían responsables de su papá a quien llevaron nuevamente a Pénjamo y ya en el municipio, fueron con un médico privado, quien lo atendió y les dijo que era un problema de sus padecimientos y no de coronavirus; el hombre de 80 años se encuentra estable y hasta el momento sin problemas de salud.