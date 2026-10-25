Productores agrícolas posponen movilización para el 27 de octubre en Guanajuato

Salamanca, Guanajuato.- El Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense A. C. anunció que pospondrá la movilización que tenía prevista para el próximo martes 27 de octubre, luego de establecer compromisos de trabajo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Guanajuato.

A través de un comunicado emitido este domingo 25 de octubre, la organización informó que la decisión se tomó tras una reunión realizada el jueves 22 de octubre con la titular de la dependencia, Columba Jazmín López Gutiérrez, en la que se acordaron rutas de trabajo y fechas para atender las demandas de los productores.

Entre las principales solicitudes del sector se encuentran el pago de adeudos pendientes, la atención a las peticiones relacionadas con las cuotas energéticas, la incorporación del maíz y el trigo a esquemas de precio justo, así como la definición del proceso de comercialización del maíz correspondiente al ciclo primavera-verano 2026.

El comité señaló que, en coordinación con los acuerdos alcanzados por las organizaciones convocantes, encabezadas por la Confederación Agropecuaria de México, decidió aplazar la protesta y otorgar un voto de confianza a la titular de la Secretaría.

Sin embargo, aclaró que la decisión no significa renunciar a sus demandas, por lo que dará seguimiento puntual a cada compromiso e informará sobre los avances y resultados.

La organización advirtió que, en caso de incumplimiento de los acuerdos en los términos y fechas establecidos, se definirá una nueva fecha para la movilización.

Finalmente, los productores reiteraron su disposición al diálogo y señalaron que esperan que los compromisos se traduzcan en soluciones concretas para las familias del campo guanajuatense.