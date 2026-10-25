Reportan accidente vial con una pipa de gas en la carretera Pénjamo-Abasolo

Conductores alertaron sobre el percance en esta carretera federal y recomendaron extremar precauciones al circular por la zona

Redacción Notus25 octubre, 2026

Pénjamo, Guanajuato.- Conductores reportaron un accidente vial sobre la carretera federal Pénjamo–Abasolo, en el que se encuentra involucrada una pipa de gas.

El reporte fue difundido a través de las redes sociales, donde se alertó a los automovilistas que transitan por esta vialidad para que conduzcan con precaución ante la presencia de la unidad involucrada en el percance.

Se recomendó reducir la velocidad, mantener una distancia prudente y atender las indicaciones de las autoridades que acudan al lugar.

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre las causas del accidente, posibles personas lesionadas o las condiciones en las que se encuentra la pipa.

Redacción Notus25 octubre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información