Reportan accidente vial con una pipa de gas en la carretera Pénjamo-Abasolo

Pénjamo, Guanajuato.- Conductores reportaron un accidente vial sobre la carretera federal Pénjamo–Abasolo, en el que se encuentra involucrada una pipa de gas.

El reporte fue difundido a través de las redes sociales, donde se alertó a los automovilistas que transitan por esta vialidad para que conduzcan con precaución ante la presencia de la unidad involucrada en el percance.

Se recomendó reducir la velocidad, mantener una distancia prudente y atender las indicaciones de las autoridades que acudan al lugar.

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre las causas del accidente, posibles personas lesionadas o las condiciones en las que se encuentra la pipa.