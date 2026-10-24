Persiste “bloqueo” pipas de Pemex en salida a Salamanca

Filas de camiones rumbo a la terminal de Pemex saturan la 45D en Irapuato; transportistas esperan hasta 24 horas para cargar combustible

Redacción Notus24 octubre, 2026
Camiones que transportan combustible, colapsaron ambos carriles el tramo carretero a la altura de Ciudad Industrial de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Cientos de pipas permanecen estacionadas sobre la carretera 45D, a la altura del entronque hacia Salamanca. Los camiones han estado provocando desde hace un mes largas filas y esperas de horas para los automovilistas que circulan por Irapuato, sobre todo en horas pico.

Los tractocamiones se forman para ingresar a la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Pemex, ubicada junto a Ciudad Industrial todo ello para cargar combustible que puede llegar a ser de hasta 24 horas de espera, cuando ya estando dentro la carga toma alrededor de 45 minutos, y salir de la terminal, cerca de dos horas más.

Según lo que se ha mencionado el conflicto de debe al cierre del ducto Salamanca–Guadalajara, lo que obliga a mover por carretera el combustible que normalmente viajaba por tubería.

La Guardia Nacional informó que despeja a las unidades diariamente, principalmente entre las 6:00 y las 10:00 y entre las 18:00 y las 20:00, aunque algunos choferes también ya denunciaron robos en la zona.

La alcaldesa Lorena Alfaro pidió el 16 de octubre a Pemex resolver el problema de fondo, a la Guardia Nacional tomar medidas preventivas y a la SICT pausar trabajos de mantenimiento que agravan el tráfico.

Redacción Notus24 octubre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información