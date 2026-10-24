Persiste “bloqueo” pipas de Pemex en salida a Salamanca

Irapuato, Guanajuato.- Cientos de pipas permanecen estacionadas sobre la carretera 45D, a la altura del entronque hacia Salamanca. Los camiones han estado provocando desde hace un mes largas filas y esperas de horas para los automovilistas que circulan por Irapuato, sobre todo en horas pico.

Los tractocamiones se forman para ingresar a la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Pemex, ubicada junto a Ciudad Industrial todo ello para cargar combustible que puede llegar a ser de hasta 24 horas de espera, cuando ya estando dentro la carga toma alrededor de 45 minutos, y salir de la terminal, cerca de dos horas más.

Según lo que se ha mencionado el conflicto de debe al cierre del ducto Salamanca–Guadalajara, lo que obliga a mover por carretera el combustible que normalmente viajaba por tubería.

La Guardia Nacional informó que despeja a las unidades diariamente, principalmente entre las 6:00 y las 10:00 y entre las 18:00 y las 20:00, aunque algunos choferes también ya denunciaron robos en la zona.

La alcaldesa Lorena Alfaro pidió el 16 de octubre a Pemex resolver el problema de fondo, a la Guardia Nacional tomar medidas preventivas y a la SICT pausar trabajos de mantenimiento que agravan el tráfico.