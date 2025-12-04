Aprueban matrimonio igualitario y rechazo a terapias de conversión, pero archivan despenalización del aborto

Guanajuato, Guanajuato.- Esta vez no vinieron marabuntas que coparan la explanada del Congreso del Estado: fueron pequeños grupos a favor y en contra. Así, el pleno del Congreso aprobó la formalización del matrimonio igualitario con un voto panista segmentado y aprobó el rechazo a las llamadas “terapias de conversión”, pero dieron archivo general de las propuestas que plantaron la despenalización del aborto.

Lo primero aprobado fueron las reformas al Código Civil para el Estado de Guanajuato, en materia de matrimonio. Con estas modificaciones se precisa que el matrimonio es la unión libre de dos personas, que tiene como objeto realizar una comunidad de vida, en la que los cónyuges se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Además, se ajusta en el cuerpo normativo lo relativo al marido y la mujer por personas cónyuges.

Habló a favor del tema la morenista María Eugenia García Oliveros y le siguió el panista Jorge Arturo Espadas Galván, quien expresó que todas las personas y seres humanos desde la concepción hasta la muerte natural son iguales en dignidad y que se les deben reconocer todos sus derechos sin excepciones, por lo que cada voto que se realice en el tema debe ser respetado. Luego aclaró que en su grupo parlamentario iba a haber voto diferenciado.

Su compañera Karol Jared González Márquez pasó a tribuna para decir que la palabra “matrimonio” era inadecuada para el tema, pero el ecologista Sergio Contreras le refutó para indicar que una etimología no era pretexto para garantizar derechos.

Luego, la emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco manifestó que, con este dictamen, Guanajuato está saldando una de las deudas que tiene en materia de derechos humanos. Dijo que la aprobación del matrimonio igualitario en la ley no era un mero trámite, un acto simbólico y tampoco una concesión, sino el mensaje y prueba de que en Guanajuato amar a quienes queramos, sin importar su sexo, tiene que ser un derecho para todas las personas sin discriminación alguna. Contó con el respaldo de su compañero Rodrigo González Zaragoza respaldó el dictamen al subrayar que el amor se debe traducir en protección, igualdad y progresividad de derechos; que la Constitución debe servir al ciudadano y no al revés.

El dictamen fue aprobado por mayoría de votos: 25 a favor y 9 en contra del sector panista que se mantuvo en su postura.

Avalan reformas para la prevención y sanción de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género

En la sesión también se aprobaron las reformas al Código Penal del Estado de Guanajuato para incluir los delitos contra la expresión o identidad de género y la orientación sexual. Con estas modificaciones se precisa que a quien imparta u obligue a un menor de edad o incapaz a recibir esfuerzos para corregir la orientación sexual, o la identidad o expresión de género, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de veinte a sesenta días de multa; y que el delito se perseguirá de oficio.

La morenista María Eugenia García Oliveros manifestó que no se estaba discutiendo una iniciativa, sino que el Congreso estaba reconociendo un dolor que se ha mantenido en silencio durante décadas, un dolor en forma de prácticas disfrazadas de tratamiento.

En ese sentido, se refirió a los ECOSIG “Esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género”, mejor conocidos como terapias de conversión, y los cuales dijo que eran mal llamadas porque no había nada que curar. Esas prácticas dejan heridas físicas, emocionales, psicológicas y sociales, heridas que acompañan a las víctimas durante años, durante su vida. Resaltó que quienes defienden esas prácticas lo hacen desde la ignorancia, desde la intolerancia, la homofobia y la transfobia disfrazadas de ciencia, aseveró.

La ecologista Luz Itzel Mendo González, quien regularmente ha votado con el bando panista en esos temas, apoyó a la postura morenista.

La morenista Miriam Reyes Carmona se sumó a sus compañeras, con el remate de la emecista Pedroza Orozco. Nuevamente el dictamen fue aprobado por mayoría de votos.

En el aborto no

Cuando llegó el dictamen “en sentido negativo” de tres iniciativas para promover la despenalización del aborto, la bancada panista no hizo concesión alguna: las rechazaron una tras otra.

De esa manera se cerró el tema: la despenalización del archivo se fue al archivo definitiva, con la posibilidad de aprobación sólo cuando el Partido Acción Nacional ya no sea mayoría.

Los colectivos de la diversidad sexual celebraron las dos primeras votaciones; el sector pro vida celebró las últimas.

Entre gritos de “¡Guanajuato es próvida!”, la sesión terminó.