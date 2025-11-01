Procesión de Angelitos y carrera nocturna en Festival de la Muerte guanajuatense

Guanajuato, Guanajuato.- El Festival del Día de los Muertos tuvo dos de sus momentos más emblemáticos: la procesión de Los Angelitos y la décimo primera edición de la carrera nocturna “Muero por correr”.

La procesión de Los Angelitos partió a las 19:00 horas de la Ex Estación del Ferrocarril, lugar en el cual se congregaron los distintos contingentes. Portaron pequeños ataúdes blancos y caminaron con respeto por la avenida Juárez hasta el templo de San Sebastián, ante la mirada atenta de cientos de personas, entre ellas muchas disfrazadas de toda clase de personajes, que disfrutaban del Festival del Día de los Muertos.

La marcha estuvo acompañada por grupos de danzantes y no faltaron las representaciones de plañideras.

Se trata de una de las representaciones más emotivas del festival, pues está dedicada a bebés ue fallecen. No falta a quien le vence el recuerdo y rompe en llanto.

En la otra actividad, en el Panteón de Santa Paula casi dos mil corredoras y sus familiares se dieron cita para formar parte de la carrera nocturna “Muero por correr”, que en su décimo primera edición se consolida como un referente entre locales y visitantes, que acudieron, algunos con su mejor disfraz y otros hasta con mascotas, para conmemorar esta arraigada festividad.

En pocos minutos arribaron corredores de tres y seis kilómetros, tiempo más tarde llegaron quienes recorrieron los diez kilómetros hasta el centro de la ciudad, resultaron ganadores:

De la categoría 3 kilómetros femenil:

Gretel Chía en el primer lugar, Zaira Pérez en segundo lugar e Itze Escareño en tercer lugar.

En 3 kilómetros varonil:

Alfredo Chía, Juan Chía y Ángel Corona, en primero, segundo y tercer lugar respectivamente.

De 6 kilómetros femenil:

María Guadalupe Mendoza, Cristina Landin y Lía Ciénega en primero, segundo y tercer lugar respectivamente.

Y de 6 kilómetros varonil:

Luis Ángel Pérez, Jair Zárate y Alejandro Rangel en primero, segundo y tercer lugar respectivamente.

Familias enteras tomaron las calles de la capital en una competencia con buena causa: el apoyo al Albergue del Hospital General, que día a día atiende a familiares de pacientes.

Este sábado y domingo continuarán las actividades del festival, que incluyen desfiles, música, teatro, concursos y una gran variedad de productos, entre comida, bebidas, dulces, y artesanías de diversos estados en el Túnel de Tradición.