Asesora de Sheinbaum “impone” precios y agenda para campesinos de México

Guanajuato.- Integrantes del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) denunciaron públicamente que, al parecer una asesora de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum es quien interviene en que los industriales de la tortilla y el maíz no les mejoren el costo por toneladas a los productores de granos.

A través de un comunicado, el MAC dice que: “queremos denunciar una situación que es un golpe directo a todos los productores y campesinos de México. Vemos con profunda preocupación la inclusión de Altagracia Gómez Sierra en puestos clave del gobierno federal.

¿Por qué nos alarma? Porque la señora Gómez es la CEO de empresas y conglomerados que durante décadas han crecido a costa de empobrecer al sector agrícola. Son los mismos que acaparan el mercado, imponen precios y lastiman al pequeño productor.

Lo decimos con todas sus letras: ¡NO SE PUEDE SER JUEZ Y PARTE!

Es inaceptable que la misma persona que dirige las empresas que nos ahogan, ahora tenga el poder de tomar decisiones desde el gobierno que afectan nuestro futuro y el de nuestras familias.

¿A quién va a responder? ¿A los intereses de sus corporaciones o a las necesidades del pueblo? Para nosotros, la respuesta es clara y se llama conflicto de interés. El gobierno debe estar para defender al campo, no para darles más poder a quienes ya lo tienen todo.

¡El MAC se mantiene firme! ¡No permitiremos que los intereses empresariales se disfracen de política pública!”.