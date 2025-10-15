Procesan a hombre por robo, secuestro e intento de asesinato a policías en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado logró que un Juez vinculara a proceso penal a ÓSCAR GABRIEL “N” por los delitos de homicidio en grado de tentativa en contra de servidores públicos, privación ilegal de la libertad agravada, robo calificado y portación de arma de fuego.

El 4 de octubre de 2025, alrededor de las 18:20 horas, en la ciudad de Salamanca, las víctimas fueron sorprendidas cuando abordaban su vehículo en el estacionamiento de un negocio ubicado en la calle Faja de Oro. En ese momento, ÓSCAR GABRIEL “N”, amagó a las víctimas con un arma de fuego, despojándolas del vehículo y privándolas de su libertad en la parte trasera del automóvil, impidiendo que pudieran escapar.

Tras el reporte, las autoridades iniciaron un operativo para ubicar al presunto responsable. Al percatarse de la presencia de policías, el agresor se dirigió hacia la ciudad de Celaya. En el camino, cerca del puente de San Juan de Rasos, abandonó el vehículo robado con las víctimas y huyó corriendo hacia los sembradíos cercanos.

A pesar de su intentó por escapar, policías municipales de Salamanca que se encontraban cerca, lo siguieron, pero fueron agredidos con arma de fuego resultando lesionado uno de ellos, mientras que su compañero se tiró al suelo para evitar ser alcanzado por las balas.

Diversas corporaciones que se integraron al operativo, iniciaron una intensa búsqueda por los cultivos aledaños, hasta que localizaron y detuvieron a ÓSCAR GABRIEL “N”, quien se encontraba escondido portando un arma de fuego.

El imputado llevará su proceso penal en prisión preventiva, por los delitos que el Ministerio Público basado en pruebas le acusa.