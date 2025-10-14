Detienen a presunto cristalero que operaba en la calle Subterránea

Policías escucharon los gritos de una mujer pidiendo auxilio y la alarma de un vehículo activada

Redacción Notus14 octubre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- Elementos de la Policía Preventiva detuvieron a un hombre que presuntamente se dedica a “cristalear” vehículos en diferentes tramos de la calle Subterránea, como resultado de los recorridos de seguridad y vigilancia implementados en la zona.

Durante un recorrido por el Túnel Ponciano Aguilar, los oficiales detectaron a un sujeto que corría en actitud evasiva, al mismo tiempo que se escuchaban gritos de auxilio de una mujer y la alarma de un vehículo activada en el lugar.

De inmediato, iniciaron una persecución a pie, pues el presunto responsable trataba de huir por diversas calles y callejones del centro histórico, finalmente fue alcanzado y asegurado.

Durante la persecución, el hombre arrojó una mochila que contenía un objeto con apariencia de arma de fuego, misma que resultó ser una réplica. El detenido fue presentado ante la autoridad competente para determinar su situación legal.

