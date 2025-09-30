Va MORENA contra Vázquez Alatriste

Guanajuato, Guanajuato.- Como lo anunciara la diputada morenista Hades Aguilar en la Diputación Permanente, desde Celaya la bancada de ese partido presentó un punto de acuerdo para exhortar al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado a investigar la celebración de carácter particular en la explanada del edificio centras de esa institución, como parte del evento “Plenilunio: arte y cultura en la Fiscalía General”.

La finalidad es determinar si constituyen faltas administrativas por parte del fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste, y de los demás servidores públicos que pudieran haber participado en dichos eventos; y, en caso de acreditarse responsabilidades, imponga las sanciones que sean de su competencia; y, en caso de faltas graves, integre y presente el expediente ante el Tribunal de Justicia Administrativa de conformidad a la legislación aplicable.

Piden también al Órgano Interno de Control que, dentro de un plazo de sesenta días naturales, remita a este Congreso del Estado un informe sobre el estado procesal y los avances obtenidos en las investigaciones iniciadas.

En las consideraciones de la propuesta se señala que el pasado 13 de septiembre, dentro de las instalaciones de la citada institución estatal, su titular encabezó una celebración documentada enfocada en los festejos patrios, ello en compañía de servidores públicos.

A la par, se desarrolló un evento de carácter cultural en donde varios funcionarios fungieron como cantantes. Se mencionó que las conductas descritas constituyen una clara violación normativa de los servidores públicos bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

Se enfatiza que esas acciones son graves debido al uso indebido de recursos públicos al destinar un inmueble oficial para un festejo personal, posible desvío de recursos y abuso de funciones, compromiso de la seguridad institucional y afectación de la imagen y credibilidad de la Fiscalía General.

El punto de acuerdo se turnó para su estudio y análisis a la Comisión de Justicia. No hubo intervención de la combativa Hades Aguilar: nuevamente estaba fuera del Congreso, pero ahora acompañaba en Celaya a su dirigente nacional.