Aseguran tractocamión con mercancía valuada en más de cinco millones de pesos en Celaya

Apaseo el Grande, Guanajuato.- Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en coordinación con la Guardia Nacional lograron el aseguramiento de un tractocamión con reporte de robo, cuya mercancía en su interior está valuada en más de cinco millones de pesos.

Este operativo forma parte de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) que también consiste en la coordinación con los diferentes órdenes de gobierno para dar más seguridad en las carreteras.

El hecho se registró sobre la carretera federal 45, Celaya-Querétaro a la altura de la comunidad Caleras de Amexhe, tras una llamada al sistema de emergencias 911.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad implementaron un operativo de búsqueda y recuperación, logrando ubicar un vehículo con características similares a las del tractocamión reportado. En la inspección se observaron huellas visibles de desvalijamiento, por lo que se solicitó la verificación ante el C5i, confirmando el reporte de robo vigente.

El tractocamión asegurado es de la marca Freightliner, modelo 2004, color blanco, acoplado a una caja seca marca Utility, modelo 2003. En el interior se localizaron 648 cajas de carne para hamburguesas, con un valor comercial aproximado de cinco millones de pesos.

Tanto el vehículo como la mercancía recuperada fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal con sede en Celaya, para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Paz reitera su compromiso de proteger las carreteras, el comercio y la seguridad de las y los guanajuatenses. Se exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier actividad ilícita o sospechosa de manera anónima a través del número 089.