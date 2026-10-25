Acción Juvenil del PAN León realiza jornada de donación de cabello para mujeres con cáncer

León, Guanajuato.- La Secretaría de Acción Juvenil del PAN León realizó la jornada de donación de cabello “Un corte con causa”, con el objetivo de contribuir a la elaboración de pelucas oncológicas para mujeres que enfrentan tratamientos contra el cáncer.

La actividad se desarrolló en el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, con la participación de jóvenes y ciudadanos que se sumaron a la recolección de cabello para apoyar a pacientes que han experimentado su pérdida como consecuencia de los tratamientos médicos.

El secretario de Acción Juvenil en León, Leonardo Aguilera, señaló que desde hace tres años las y los jóvenes de Acción Nacional colaboran con asociaciones civiles en iniciativas relacionadas con la salud, el bienestar y el apoyo a las familias.

Durante la jornada, destacó la importancia de involucrar a mujeres, hombres y jóvenes en actividades de prevención y sensibilización sobre el cáncer de mama.

“No solamente es un tema que le ocurre a las mujeres, también a los hombres y uno de cada 100 diagnósticos corresponde a un hombre, por eso los quiero invitar a que se sumen a crear conciencia sobre esta enfermedad”, expresó.

CANVIES reporta demanda de 15 pelucas oncológicas durante octubre

Patria García Jiménez, directora de la fundación Cáncer, Vida y Esperanza A. C. (CANVIES), informó que durante el último año la asociación ha entregado más de 70 pelucas oncológicas a mujeres de escasos recursos.

Explicó que la organización también ofrece pláticas, talleres y orientación a las pacientes, además de brindar acompañamiento durante sus tratamientos.

La directora señaló que tan solo durante octubre existe una demanda de 15 pelucas oncológicas para mujeres que las necesitan.

Indicó que los cambios físicos derivados de los tratamientos contra el cáncer pueden afectar la confianza y el bienestar emocional de las pacientes, por lo que este tipo de apoyos contribuye a fortalecer su autoestima.

Asimismo, detalló que el cabello reunido durante la jornada será enviado a la Fundación Teletón, que colabora en la elaboración de las pelucas oncológicas.

Promueven prevención y detección oportuna del cáncer de mama

Durante la actividad organizada por Acción Juvenil del PAN León, la directora municipal de Mujeres en Acción, María José Terán, invitó a las asistentes a fortalecer el cuidado de su salud, mantenerse atentas a los cambios en su cuerpo y acudir a sus revisiones médicas.

La jornada también buscó generar conciencia sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama y fomentar la participación ciudadana en acciones de apoyo a las pacientes.

El Comité Directivo Municipal del PAN León señaló que, a través de sus secretarías y en coordinación con organizaciones civiles, continuará impulsando actividades de acompañamiento a mujeres que enfrentan esta enfermedad.

La jornada “Un corte con causa” permitió reunir donaciones de cabello que serán destinadas a la elaboración de pelucas oncológicas, como parte de las acciones de apoyo promovidas por Acción Juvenil.