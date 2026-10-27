Prevén lluvias aisladas y temperaturas de hasta 27 °C en Guanajuato esta semana

Guanajuato, Gto.- Guanajuato tendrá cielos nublados, lluvias aisladas y temperaturas máximas de hasta 27 grados Celsius del 27 de octubre al 1 de noviembre, de acuerdo con el pronóstico del Área de Ciencias Atmosféricas y del Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato (UG).

Marcos Irineo Esquivel Longoria, coordinador de ambas áreas, explicó que estas condiciones estarán relacionadas con la presencia de la tormenta tropical Avance en el océano Pacífico, que recorrerá la costa mexicana hasta llegar a Sinaloa.

Las precipitaciones aisladas podrían presentarse de martes a jueves, mientras que los cielos permanecerán nublados durante la semana.

Irapuato y Celaya podrían alcanzar los 27 °C

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente relativamente templado en distintas regiones de la entidad. Irapuato, Celaya y otros municipios del corredor industrial podrían registrar máximas de hasta 27 °C.

En contraste, las zonas serranas más elevadas y el norte del estado tendrán temperaturas mínimas de entre 7 y 12 °C.

Respecto al viento, el especialista señaló que se mantendrá con intensidad ligera a moderada, sin representar mayores riesgos. Además, no se observan indicios de heladas.

¿Dónde consultar el pronóstico del tiempo?

La Universidad de Guanajuato recomendó a la población mantenerse informada mediante las actualizaciones del Área de Ciencias Atmosféricas y del Observatorio Meteorológico.

El pronóstico puede consultarse en la página acaug.ugto.mx, así como en las redes sociales de estas áreas universitarias.