Feria del Alfeñique de Irapuato mantiene viva una tradición de más de 70 años

Irapuato, Guanajuato.- La Feria del Alfeñique de Irapuato, una tradición de más de 70 años, permanecerá instalada hasta el 4 de noviembre en la explanada de la Plaza del Comercio Popular, con dulces típicos, artículos para altares de muertos, flores y gastronomía mexicana.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, realizó un recorrido por la feria junto con autoridades municipales, donde convivió con artesanos y familias irapuatenses y reconoció el trabajo de quienes elaboran las piezas tradicionales para las ofrendas del Día de Muertos.

Originalmente, los comerciantes se instalaban en puntos del Centro Histórico, como el Jardín Principal y la Plaza Miguel Hidalgo. Con el crecimiento de la ciudad, la feria se trasladó a la explanada de la Plaza del Comercio Popular para brindar mayor comodidad a expositores y visitantes.

Durante su visita, Alfaro García destacó la organización de los comerciantes y la permanencia de esta celebración.

“Estoy muy contenta porque veo un comercio unido en esta temporada, un comercio bien organizado que mantiene una tradición muy bonita para nuestra ciudad, que permite que no solo los de Irapuato disfruten, vengan, consuman, se diviertan en familia, sino que de otras partes del estado también aquí vienen”, expresó.

Por su parte, Ivone Ocejo Parra, comerciante de la feria, pidió mantener el respaldo a los artesanos para que la tradición continúe entre las siguientes generaciones.

“Nosotros más que nada pedimos que nos sigan apoyando para esta tradición que no se pierda, y que sigan los artesanos, ya tenemos mucho tiempo aquí trabajando, somos descendencias las que estamos aquí, y queremos que siga el Gobierno apoyándonos en este tipo de este de ferias, que son las temporadas, que no se pierda la tradición de año con año”, comentó.

¿Qué puedes encontrar en la Feria del Alfeñique?

La feria ofrece alfeñiques y dulces tradicionales, como calaveritas, atoles, miniaturas y catrinas. También hay artículos para los altares de muertos, entre ellos papel picado, veladoras, incienso, sahumadores, figuras de barro y alebrijes.

La oferta incluye máscaras, disfraces de Halloween, maquillaje y flores como cempasúchil, mano de león y nube. Además, los visitantes pueden encontrar pan de muerto, atole, tamales, esquites y otros antojitos mexicanos.

Horarios de la Feria del Alfeñique 2026

La Feria del Alfeñique permanecerá abierta hasta el 4 de noviembre, todos los días de la semana, en un horario de 9:00 de la mañana a 10:00 de la noche, en la explanada de la Plaza del Comercio Popular.

El recorrido de las autoridades se realizó como parte de las acciones municipales para impulsar el comercio local y preservar las tradiciones de Irapuato.