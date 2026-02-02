Freseras Voleibol compite con carácter, pero Guerreras se llevan la serie

Irapuato, Guanajuato.- Las Freseras del equipo de Voleibol profesional mostró una versión combativa, ordenada y con mayor determinación, siendo Paola Martínez la mejor jugadora de encuentro, aunque todo esto no bastó, no fue suficiente para evitar la derrota por tres sets a uno ante Guerreras de Puebla, que terminó llevándose la serie en el segundo duelo disputado este domingo en el Inforum Irapuato, ante una afición que no dejó de apoyar al conjunto local.

El encuentro, celebrado a la 1:00 de la tarde, se distinguió por su alto nivel de exigencia, especialmente en los primeros tres parciales, donde Freseras fue protagonista y sostuvo un duelo parejo frente a uno de los equipos más sólidos de la liga.

Desde el primer set, las irapuatenses dejaron en claro su intención de imponer condiciones. Con un juego equilibrado y efectivo en los momentos decisivos, Freseras logró cerrar el parcial 25–23, respaldadas por el ánimo del público que respondió con entusiasmo en las gradas.

En el segundo episodio, el desarrollo fue igualmente cerrado, con intercambios constantes en el marcador. Freseras mantuvo el ritmo y la intensidad, aunque en la recta final Guerreras logró capitalizar algunas imprecisiones para llevarse el set por 22–25.

El tercer parcial fue el reflejo del esfuerzo y la entrega de Freseras. En un set largo, intenso y emocional, ambos equipos se negaron a ceder terreno, llevando el marcador hasta un dramático 29–31. Pese a quedarse cerca de igualar el encuentro, el conjunto local no logró capitalizar las oportunidades en el cierre.

Para el cuarto set, Freseras intentó reaccionar y mantenerse en la pelea; sin embargo, Guerreras encontró mayor claridad en su planteamiento y logró abrir una diferencia que terminó por definir el parcial 18–25 y el triunfo visitante.

La jugadora Paola Martínez Vela fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa (MVP) del encuentro, tras una actuación consistente en ataque y en tramos decisivos del partido. Con este resultado, las Freseras de Irapuato continúa sin unidades, permaneciendo en el último lugar de la clasificación.

El conjunto irapuatense se prepara ahora para su próxima serie como visitante, cuando enfrente a Coronelas de Durango los días 7 de febrero a las 17:00 horas y 8 de febrero a las 12:00 pm, donde buscará sumar sus primeros puntos del torneo.