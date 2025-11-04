Dañan obras y tratan mal en el Congreso a la pintora Natalia Barajas

Guanajuato, Guanajuato.- La pintora acambarense Natalia Barajas, a quien el Congreso del Estado le impidiera exhibir dos obras integrantes de una colección de pinturas el pasado mes de septiembre, denunció maltrato de parte de personal de ese organismo, además que le maltrataron dos cuadros.

La pintora denunció en sus espacios digitales que la entretuvieron durante horas para regresarle su obra desmontada y se la entregaron sin protección. Dos de los cuadros estaban golpeados. Fue gente del partido Movimiento Ciudadano el que le ayudó a empacar debidamente los cuadros, sin la intervención del personal del Congreso.

A mediados de septiembre, Natalia Barajas expuso una colección de cuadros llamada “Reflejos del Éxito” en una de las galerías del Congreso del Estado, pero no le permitieron exponer dos cuadros por “no ser aptos para todo público”.

Las obras retiradas fueron las tituladas “La Diosa de la Fertilidad” y “La Diosa Maya”, que contenían semidesnudos. El secretario general del Congreso, Javier Torres Mereles, aseguró que no se consideró censura y que esa disposición estaba señalada en los lineamientos del centro cultural destinado para la exhibición.

El tema armó revuelo porque coincidió con otra censura, pero contra el estudiante universitario Edder Martínez, a quien la Universidad de Guanajuato retiró la exposición “Iconoclasia”.

La censura a la pintora llevó a que la oposición en el Congreso promoviera una “moción de censura”, misma que fue rechazada por la mayoría panista, que señaló que “el contenido no era adecuado para todo público, ya que las galerías del Centro Cultural deben privilegiar material apto para todas las edades”.

La artista expresó su decepción, señalando que sus obras eran un homenaje a las culturas originarias y representaban la feminidad y la identidad cultural de la región.

La colección, sin los dos cuadros señalados, concluyó su tiempo de exposición, pero al regresarla, la artista se topó con que no había sido debidamente embalada y que dos pinturas estaban maltratadas.

La pintora reiteró su desencanto hacia el Congreso del Estado por la actitud que tuvieron hacia ella como consecuencia de la denuncia pública que hiciera por la censura a sus cuadros.