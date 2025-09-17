Presidente de comité municipal del PAN “deudor de cuotas partidistas”

Ricardo Olmedo Morfín fue señalado de haber sido candidato a varios puestos partidistas siendo un “deudor de cuotas”

Gerry Orozco17 septiembre, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- El dirigente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, en Pénjamo, fue señalado de ser “deudor de cuotas” en diferentes momentos de su activad partidista.

El presidente del comité municipal Ricardo Olmedo Morfín, quien ahora es el garante de la elección de la renovación de la dirigencia de dicho comité, fue señalado por María de los Ángeles “Gelos” Pérez Méndez de haber sido candidato a varios puestos partidistas siendo un “deudor de cuotas”.

La expresidenta del comité municipal y ex regidora “Gelos” Pérez afirmó que, durante el periodo que ella presidió el órgano municipal, Olmedo no cumplía con las cuotas y a pesar de eso, tuvo la oportunidad de contender por diversos cargos partidistas.

Cabe señalar que actualmente Olmedo fue señalado por Juan José García López de no poner “piso parejo” a la planilla que encabeza para encabezar el comité municipal del blanquiazul, pues al parecer “niega y obstaculiza” servicios a los militantes simpatizantes de dicho movimiento.

