Analizan en el Congreso iniciativas en materia de no discriminación

Guanajuato, Gto.- En jornada de trabajo de diferentes comisiones, en el Congreso del Estado fueron analizadas varias propuestas relacionadas con derechos humanos.

Integrantes de la Comisión de Justicia aprobaron la difusión del dictamen de tres iniciativas de reforma al Código Civil en materia del orden de los apellidos de hijas e hijos, a pueblos y comunidades indígenas para su conocimiento.

En la sesión votaron por el archivo definitivo de la iniciativa de reforma al Código Civil que buscaba que los pueblos y comunidades indígenas fueran reconocidos como personas morales y tengan plena certeza de que la justicia es asequible. De igual manera, se llevó a cabo el análisis de la iniciativa de reforma al Código Penal, con objeto de definir el concepto de violencia contra las personas adultas mayores y se instruyó la elaboración del dictamen en sentido positivo.

También aprobaron la propuesta de reforma al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato para garantizar el acceso igualitario a la justicia administrativa.

Finalmente, se dio seguimiento a la metodología de trabajo de la iniciativa de reforma al Código Penal estatal que busca prevenir y castigar los crímenes de odio en el estado de Guanajuato, mediante una serie de reformas al Código Penal del Estado de Guanajuato. Se consideró eliminar el punto uno de la metodología porque las primeras iniciativas fueron archivadas y se propuso llevar a cabo una mesa de trabajo.

Como parte del orden del día, se radicaron cuatro iniciativas. Se trata de la propuesta de reforma al Código Penal, que busca incrementar las sanciones penales en el delito de cobranza extrajudicial ilícita, incluyéndose la agravante cuando haya intervención de servidores públicos; ajustes a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Guanajuato para garantizar el acceso de los perros de asistencia a todos los espacios públicos y privados con excepción de las zonas restringidas por disposiciones higiénico-sanitarias; cambios al Código Civil estatal con el objeto de eliminar la adopción simple. Al respecto, se acordó acumular su estudio con otra propuesta legal que aborda el mismo tema, y se precisó que se tiene contemplado un proceso de consulta; y modificar el Código Penal del Estado de Guanajuato para tipificar de forma clara y precisa las conductas de maltrato animal.

Todos los entes consultados contarán con 15 días hábiles para remitir sus comentarios y observaciones; el mismo periodo estará disponible para consulta y participación ciudadana; y se llevarán a cabo mesas de trabajo para su análisis.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros (presidenta), Karol Jared González Márquez, Susana Bermúdez Cano y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia; así como el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas.

Plantean prohibir discriminación laboral por embarazo, maternidad o lactancia

La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables realizó dos mesas de trabajo para analizar dos iniciativas de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato.

El primer análisis correspondió a la propuesta que tiene la finalidad de que se prohíba la discriminación laboral por embarazo, maternidad o lactancia. El siguiente análisis correspondió a la iniciativa que busca incluir la presencia del subsecretario de la Diversidad e Inclusión Social en el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato. Además de establecer como conducta discriminatoria el impedir, negar, restringir o condicionar el acceso de las personas por su preferencia sexual o de género a los establecimientos públicos.

En las reuniones estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez (presidenta), Ana María Esquivel Arrona y María Eugenia García Oliveros; así como el diputado Jesús Hernández Hernández. También asistieron representantes de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Procuraduría de Derechos Humanos; así como asesores de los diferentes grupos parlamentarios y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.

Contra terapias de conversión

En la Comisión de Salud Pública se radicaron tres iniciativas a la Ley de Salud estatal. La primera, busca establecer los mecanismos de prevención y sanción de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género, ECOSIG o “Terapias de Conversión”; la segunda, con la finalidad de implementar un sistema estatal de datos que recabe indicadores sobre insuficiencia renal, que permitan establecer factores de riesgo, causas, efectos, origen y tendencias para dar seguimiento a su progresividad. La tercera, busca garantizar, en todo el sistema estatal de salud, el respeto a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, a través de la prohibición expresa de promover, impartir, aplicar, obligar o financiar cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica, que pretendan modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género y el reconocimiento de sus derechos a recibir servicios asistenciales sin discriminación, como otros sectores prioritarios.

Todas las iniciativas se remitirán a la Secretaría de Salud, a la Consejería Jurídica, a los 46 ayuntamientos y al Instituto de Investigaciones Legislativas; la segunda, además, se mandará a la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Los entes consultados contarán con 20 días hábiles para enviar sus comentarios; se habilitará una liga en el portal de internet para consulta y participación ciudadana, por el mismo periodo, y se realizarán mesas de trabajo.

Como parte del orden del día de la sesión, también se dio cuenta de ocho propuestas de punto de acuerdo. En todas las propuestas se acordó solicitar información a las autoridades señaladas en cada una de ellas sobre los temas expuestos, con plazo de 20 días hábiles.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas Angélica Casillas Martínez, Noemí Márquez Márquez, Miriam Reyes Carmona e Luz Itzel Mendo González; así como el diputado Antonio Chaurand Sorzano (presidente). Además, los acompañó el congresista Ernesto Millán Soberanes.