Campesinos regañados: “o se quitan o vayan a Ciudad de México”

Entronque a Huanímaro, se llibreró

Guanajuato. Pese al acuerdo de algunos productores con el gobierno federal para mediar el precio del maíz, varios campesinos se sintieron “regañados y especialmente humillados”, porque no se llegó al acuerdo que buscaban. Representantes de varios grupos de campesinos, a “regañadientes” tuvieron que quitar los tractores que bloqueaban las carreteras.

“Empiezan a moverse los tractores aquí en el entronque a Huanímaro”, dijeron los campesinos que después de escuchar a sus “líderes”, les dijeron que sino estaban de acuerdo con lo conseguido que es 950 pesos por hectárea más el precio que les estaban pagando y otros apoyos, que ellos ahora tomarán el mando y fueran a Ciudad de México a buscar otra negociación.

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, explicó que el acuerdo alcanzado con productores de maíz para levantar los bloqueos carreteros en varias regiones del país de Michoacán, Jalisco y Guanajuato acordaron aceptar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz que se divide en 800 pesos los pondrá el gobierno federal y 150 los gobiernos estatales.

En Guanajuato algunas de las carreteras quedaron liberadas las carreteras de Doctor Mora, Romita, Silao, Valle de Santiago, Irapuato en el libramiento norte, Celaya y Tarimoro, detallando que en otros puntos no se han querido quitarse.