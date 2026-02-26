Presentan rumbo económico 2026 a empresarios de León

León, Guanajuato.- En representación de la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, la Secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, participó en la Sesión del Consejo Directivo y Comité Ejecutivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de León, donde presentó a las y los agremiados el rumbo económico del estado para 2026.

Durante su intervención, la Secretaria destacó que, bajo el liderazgo de la Gobernadora, Guanajuato cuenta con una visión clara de desarrollo económico, sustentada en la certeza institucional, la coordinación y el trabajo permanente con el sector productivo, para consolidar un sistema económico equilibrado que contribuya a mejorar la calidad de vida de las y los guanajuatenses.

Subrayó que el comercio y los servicios son pilares fundamentales de la economía estatal y actores clave para la estabilidad social y el crecimiento económico. En este sentido, reiteró que el Gobierno del Estado impulsa una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer el comercio, elevar la competitividad y generar condiciones de confianza para quienes invierten, emprenden y generan empleo.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de León agrupa a cerca de 900 empresas, que generan aproximadamente 27 mil 875 empleos directos y alrededor de 13 mil empleos indirectos, con presencia en sectores estratégicos como el automotriz, alimentos, vivienda y tecnologías de la información.

La Secretaria de Economía reconoció a CANACO SERVYTUR León como un aliado estratégico para el diseño de políticas públicas, al ser un espacio de diálogo que permite conocer de primera mano las necesidades del sector empresarial y construir soluciones conjuntas que impactan directamente en miles de familias guanajuatenses.

Asimismo, destacó el papel fundamental de las mujeres en el comercio y los servicios, reconociendo su liderazgo, capacidad de gestión y su contribución al desarrollo equilibrado del estado.

El Gobierno de la Gente reitera el compromiso de continuar fortaleciendo la colaboración con las cámaras empresariales, impulsar el consumo local, consolidar redes de proveeduría y generar más oportunidades para las empresas de León y de todo Guanajuato.