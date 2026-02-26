Avanza reforma de salud mental con enfoque de género

Guanajuato, Gto.- Con el objetivo de garantizar una atención en salud mental más justa, sensible y acorde a las realidades que enfrentan las mujeres, la Comisión de Salud Pública aprobó el dictamen de la iniciativa presentada por el PAN y PRD para incorporar la perspectiva de género, el enfoque interseccional, la pertinencia lingüística y la perspectiva intercultural en la Ley de Salud del Estado.

La reforma reconoce que las mujeres viven desigualdades estructurales que impactan directamente en su bienestar emocional, por lo que propone transitar hacia un modelo integral de atención que considere no solo factores clínicos, sino también contextos sociales, culturales y económicos que influyen en su salud mental.

Durante su intervención, la diputada Angélica subrayó que el dictamen promueve un diseño de atención capaz de responder a riesgos específicos que afectan de manera particular a las mujeres, como la depresión posparto, los procesos asociados a la menopausia y los trastornos de ansiedad, abordándolos desde una visión tanto biológica como social.

Asimismo, destacó que el enfoque interseccional permitirá identificar situaciones de mayor vulnerabilidad, como aquellas que enfrentan mujeres en contextos de pobreza, pertenecientes a comunidades indígenas o con alguna condición de discapacidad, asegurando que ninguna quede fuera del acceso a servicios adecuados.

Con esta aprobación en Comisión, el dictamen será turnado al Pleno para continuar su proceso legislativo, consolidando un avance significativo hacia una política pública de salud mental que reconozca las realidades de las mujeres y fortalezca su derecho a una atención digna, oportuna y con enfoque humano.