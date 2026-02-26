Detienen a presunto asaltante serial de tiendas en Irapuato; le hallan droga

Irapuato, Guanajuato.- El personal de una tienda de conveniencia reportó a un hombre con casco de motociclista que entraba y salía del lugar en Avenida Irapuato, colonia Ciudad Industrial de Irapuato. Josafat, alias “Joss” de 35 años fue detenido luego de encontrarle 16 envoltorios de presunto cristal y podría ser responsable de más hechos delictivos en los comercios de la ciudad.

Según personal del negocio, el hombre había permanecido mucho tiempo en el interior del establecimiento, con su identidad oculta, lo que generó preocupación por la seguridad de quienes se encontraban ahí. Elementos de seguridad localizaron a “Joss” rondando por la tienda y al registrarlo localizaron droga entre sus pertenencias.

Luego de asegurar la evidencia, fue puesto a disposición del Ministerio Público y de acuerdo con las bases policiales y derivado de reportes, “Joss” aparentemente estaría involucrado en otras actividades ilícitas en otras tiendas del municipio.