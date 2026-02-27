Presenta Fiscalía de Guanajuato informe 2025 con alza en denuncias y sentencias

Guanajuato, Gto.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato presentó su Informe Anual de Actividades 2025, en el que reportó incrementos en denuncias, judicializaciones, sentencias condenatorias y detenciones, además de avances en atención a víctimas y uso de tecnología en investigaciones.

Bajo la conducción del fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste, durante 2025 se iniciaron 162 mil 587 carpetas de investigación, un aumento del 7% respecto al año anterior. También se alcanzaron 348 mil 454 determinaciones ministeriales y 15 mil 570 casos judicializados, lo que representó un incremento del 38%.

La Fiscalía informó que obtuvo 2 mil 495 sentencias condenatorias, 39% más que en 2024, con una efectividad del 96% en vinculaciones a proceso. Además, se reportó la detención de más de 22 mil personas y la realización de 2 mil 150 cateos, un 87% más que el año previo, así como el aseguramiento de más de 1.5 millones de dosis de droga.

En materia de justicia alternativa, más de 41 mil carpetas fueron canalizadas a mecanismos de mediación, con más de 21 mil acuerdos reparatorios y una recuperación superior a 356 millones de pesos por reparación del daño.

El informe también señala que el 87% de las personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas, además de que se otorgaron más de 36 mil medidas de protección y se brindaron más de 54 mil atenciones a víctimas.

Entre los proyectos destacados se encuentra la plataforma “Rostros que no se olvidan”, que utiliza inteligencia artificial para la progresión de edad en personas desaparecidas.

La Fiscalía informó que ejerció un presupuesto superior a 4 mil 537 millones de pesos y reportó avances en evaluaciones de control de confianza, atención a derechos humanos y servicios a la ciudadanía, con el objetivo de fortalecer la procuración de justicia y reducir la impunidad en el estado.

