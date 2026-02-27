Impulsan unidades municipales para atender víctimas de violencia en Guanajuato

Celaya, Guanajuato.- El Gobierno de la Gente, a través de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), promueve en los municipios la creación de Unidades Municipales de Atención a Víctimas, con el objetivo de brindar una respuesta más ágil y oportuna ante la comisión de delitos.

Durante la rueda de prensa para informar sobre los avances de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), el Comisionado Estatal de Atención a Víctimas, Francisco Javier Juárez León, señaló que a través de convenios se busca concretar con los 46 municipios, no solo con aquellos que cuentan con declaratoria.

Estas Unidades Municipales de Atención a Víctimas realizarán actividades para promover la atención, asistencia y protección a personas víctimas de delitos o de violación a derechos humanos y trabajarán, de manera coordinada, con la CEAIV para brindarle un seguimiento integral a las familias.

“Buscamos tener una atención más rápida; siempre lo digo los municipios son, la mayoría de las veces, la primer respuesta en la atención a actos de violencia o algún delito o violación a Derechos Humanos, y esto nos va a agilizar para que sean muchos más las Niñas, Niños y Adolescentes que reciban una atención digna y apegada a derecho”, precisó.

A la fecha, Moroleón ya firmó el convenio y próximamente lo harán Cortazar y Valle de Santiago, por lo que el personal de estos municipios será capacitado para evitar la revictimización y brindar una atención cercana, humana y digna a las víctimas.

Asimismo, agregó que, durante la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la CEAIV, llevada a cabo el 14 de octubre de 2025 se aprobó la reforma en materia de Lineamientos del Fondo Especializado en la atención a Niñas, Niños y Adolescentes víctimas indirectas de la desaparición o feminicidio de sus madres, publicados el 24 de julio de ese mismo año, a efecto de que las Procuradurías Auxiliares de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PAPNNA), coadyuvaran con la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA) en la emisión de los planes de restitución de derechos de los NNA.

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, destacó que, por indicaciones de la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el Gobierno de la Gente coordina acciones con los Poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos y los 17 municipios, para avanzar en la construcción de tranquilidad para las mujeres, adolescentes y niñas en Guanajuato.

“El camino no es fácil ni tampoco es inmediato; tenemos ya más de un año de trabajo, pero reconocemos la importancia de los avances alcanzados, pero también estamos conscientes de que aún nos falta, porque incluso un caso de violencia sería demasiado, la meta es cero violencia contra las mujeres”, sostuvo.

En su intervención, la secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández, reportó diversos avances, incluyendo acciones de prevención de adicciones y promoción de la salud mental, en las que destacaron Salamanca y Celaya.

Asimismo, se coordinó el proceso para identificar al personal de los 17 municipios con declaratoria, al igual que de las seis dependencias estatales, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, que debe capacitarse en atención a la violencia contra las mujeres y en materia de búsqueda de personas.

Además, junto con las 17 Instancias Municipales de las Mujeres, aplicó 240 Instrumentos de Valoración de Riesgo de Violencia Feminicida, que derivaron en la emisión de 16 Órdenes de Protección Administrativas a favor de mujeres, sus hijas e hijos.

En su mensaje, el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, destacó que el fortalecimiento de los mecanismos de atención integral, la ampliación de programas de prevención y la profesionalización de los cuerpos de seguridad con perspectiva de género, son resultado del trabajo coordinado de su Gobierno y de todas las personas celayenses.