Guanajuato refuerza a municipios del noreste para prevenir violencia contra mujeres

San Luis de la Paz, Guanajuato.- De manera transversal, el Gobierno de la Gente fortalece las capacidades de las Instancias Municipales de las Mujeres y las Contralorías Municipales del estado para la construcción de espacios laborales más dignos y entornos más seguros para todas las mujeres.

A través de la Jornada de fortalecimiento a la capacitación de los municipios región noreste de Guanajuato, la Secretaría de las Mujeres, en colaboración con la Secretaría de la Honestidad, impartieron capacitaciones a titulares y personal de los municipios de San Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria, Xichú, Atarjea, Doctor Mora, Tierra Blanca y San José Iturbide.

Espacios Laborales bientratantes, Instrumento de Valoración de Riesgo de Violencia Feminicida y Órdenes de Protección Administrativas, fueron los temas que impartieron personas especialistas de la Secretaría de las Mujeres.

En representación de la titular de la Secretaría de las Mujeres, Itzel Balderas, la encargada de despacho de la Subsecretaría de Igualdad Sustantiva, Mariela Hernández Cruz, destacó que la intención es que los municipios cuenten con más herramientas, más claridad y más acompañamiento en la atención de casos de violencia contra las mujeres.

“Cuentan con la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de la Honestidad, estamos aquí para acompañarles, para respaldarles y para apoyarles en todas las tareas de investigación, prevención y atención de casos de violencias ya sea en el ámbito laboral o en la vida cotidiana, nuestro compromiso es caminar junto a ustedes, porque este trabajo es compartido”, destacó.

Por su parte, el director de Proyectos de la Secretaría de la Honestidad, Francisco Santoyo García, informó que, junto a las Contralorías, se trabaja en un modelo de atención a quejas y denuncias por acoso u hostigamiento laboral en las administraciones municipales, ya que para la titular de la Secretaría de la Honestidad, Arcelia González, el tema es una prioridad.

En representación del alcalde, Rubén Urías, la regidora y vocal de la comisión de Igualdad de Género de San Luis de la Paz, Ester Briones Vega, destacó la voluntad del Gobierno de la Gente para ofrecer esta capacitación que en los municipios pueden marcar la diferencia entre la violencia y la esperanza en las mujeres que viven violencias.