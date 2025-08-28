Premian a jóvenes líderes con talento en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- El Teatro Juárez fue el escenario del Premio Estatal Juventudes 2025, que reconoció la trayectoria de siete destacados guanajuatenses apasionados por ser mejores y aportar al presente y futuro de un mejor Guanajuato con cada uno de sus proyectos.

Las y los acreedores a estos premios son:

Emprendimiento y Liderazgo Productivo: Guillermo Almanza Rodríguez, 26 años, Salamanca.

Compromiso Social y Comunitario: Abigail de Jesús Cabrera Ortega, 29 años, Irapuato.

Cuidado Ambiental y Sustentabilidad: Paola Jaqueline Collazo Gómez, 23 años, León.

Trayectoria Académica y Científica: Diana Paulina Moreno Miranda, 24 años, Salamanca.

Innovación y Tecnología: Cynthia Mariel Ramírez Romero, 28 años, Valle de Santiago.

Trayectoria Artística y Cultural: Yahaira Venegas Serrano, 27 años, San Francisco del Rincón.

Inclusión, Diversidad y Derechos Humanos: Luz Daniela Valdez García, 25 años, Irapuato.

Menciones Honoríficas:

Compromiso Social y Comunitario: Juan Manuel Martínez Reyes, 27 años, Irapuato.

Innovación y Tecnología: Pedro Ramírez Leonardo, 35 años, originario de Juventino Rosas.

En esta edición participaron más de 150 postulantes de 35 municipios, quienes mostraron la diversidad y la riqueza del talento juvenil en cada región.

La gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, celebró que “esta es una generación de jóvenes que no están dispuestas ni dispuestos a quedarse callados, que levantan su voz por las causas en las que creen, que trabajan todos los días porque su visión de Guanajuato esté presente” y reiteró la convocatoria para participar en el Gabinete de las Juventudes.

La presidenta municipal Samantha Smith se dijo emocionada por recibir a más de 150 jóvenes participantes en este premio en la capital y aseguró: “creemos en ustedes, confiamos en su visión y estamos dispuestos a caminar juntos para construir una sociedad más digna, más justa y más humana (…) ustedes nos recuerdan que el futuro no es una espera pasiva”.

Regina Trujillo, directora de Juventudes del estado afirmó que la participación juvenil es un derecho que mueve al Gobierno de la Gente, “cada una de sus trayectorias nos recuerdan que la juventud no es solo una etapa, sino una fuerza que traemos nosotros en las venas”, y aseguró que el Premio Estatal Juventudes 2025 reconoce a quienes se atrevieron a soñar y a trabajar para convertir sus sueños en realidad.

El acto incluyó una conferencia magistral a cargo de Farid Dieck. Acudieron también la doctora Claudia Susana Gómez López, rectora general de la Universidad de Guanajuato, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, procuradora de los Derechos Humanos del estado, el diputado local Jesús Hernández Hernández y la diputada local Sandra Pedroza, integrantes del Gabinete de la Gente y miembros del jurado del Premio Estatal Juventudes 2025.

Se instala el Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial

La gobernadora presidió la sesión para la instalación del Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial. “Quiero agradecer a cada una y uno de ustedes su participación y su compromiso con nuestro estado. En Guanajuato, entendemos que la movilidad no es solamente una necesidad urbana. Es también una palanca de desarrollo, una herramienta de inclusión y de igualdad de oportunidades para todas y todos”.

Dijo que la instalación de este Consejo es el inicio de un trabajo conjunto para que en Guanajuato sea más fácil moverse, más seguro y digno. Aquí, se coordinarán esfuerzos e impulsará políticas públicas integrales, con visión de futuro y poniendo siempre a la gente en el centro.

Lo integran titulares de 10 secretarías estatales, 4 presidentes municipales, representantes del sector social, económico, académico y profesional, concesionarios y prestadores del servicio de transporte público.

Durante esta sesión, Libia Dennise García Muñoz Ledo, tomó protesta a las y los integrantes del primer Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, en la historia de Guanajuato.