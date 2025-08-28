Sentenciados “El Panchillo” y “El Payaso” por homicidio en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En audiencia de procedimiento abreviado, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró sentencia condenatoria de cárcel en contra de FRANCISCO JAVIER “N”, alias “el panchillo”, y JONATHAN ALFREDO “N”, alias “el payaso”, por su responsabilidad penal en el delito de homicidio cometido en el municipio de Irapuato.

Durante la diligencia judicial, el Juez resolvió imponer a cada acusado una pena privativa de libertad de 11 años de prisión, así como el pago de una multa. Asimismo, se condenó a los sentenciados al pago de la reparación del daño en favor de los deudos de la víctima, consistente en más de medio millón de pesos por indemnización y gastos funerarios. Adicionalmente, se decretó la suspensión de sus derechos políticos electorales.

La investigación acreditó que, en los primeros días de agosto de 2023, antes de las 23:00 horas, los acusados se encontraban en un inmueble de la colonia Insurgentes, conocida como La Ladrillera, en Irapuato. Al lugar arribó la víctima, con quien se suscitó una discusión que culminó en homicidio provocado con disparos de armas de fuego.

Gracias al trabajo de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, encabezado por el Ministerio Público, se lograron reunir diversas evidencias que permitieron acreditar la responsabilidad penal de los acusados y obtener la sentencia condenatoria en su contra. Ambas partes estuvieron conformes con la resolución y renunciaron al derecho de apelación.