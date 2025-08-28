Dan a presidenta de Guanajuato Premio Alcaldes de México

Guanajuato, Guanajuato.- La asociación Alcaldes de México premió a la presidenta municipal capitalina, Samantha Smith, por las prácticas que promueve en su gobierno con acciones en favor de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres, prevención de violencia de género e igualdad laboral.

El Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2025, realizado en Ciudad de México, distinguió a las y los alcaldes mexicanos que implementan acciones para mejorar la vida de las personas, entornos más saludables y que han logrado destacar en categorías como Gobernanza, Servicios Públicos, Desarrollo Económico y Calidad de Vida.

Los integrantes del organismo consideraron que Guanajuato es referente nacional en prevención de violencia de género, igualdad laboral y derechos humanos, al hacerse acreedora a este galardón, por haber sido el primer municipio del estado en obtener el Distintivo ALVA, que avala el compromiso con la construcción de espacios laborales y comunitarios seguros y libres de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas.

Acciones como capacitaciones permanentes, implementación de protocolos de atención, las reformas municipales contra el acoso callejero; la creación de la Policía de Género y programas como las Caravanas Violeta, Aliadas Violeta y Espacio Violeta demuestran el compromiso del Gobierno Municipal con este sector de la población, así como el esfuerzo, la voluntad política y la empatía de quienes hicieron posible este proyecto integral de combate a la violencia con perspectiva de derechos humanos, y con ello, la obtención de este logro para la capital.

Toman protesta al 5° Cabildo Infantil y Juvenil

Con un acto solemne se llevó a cabo la instalación del 5° Cabildo Infantil y Juvenil de Guanajuato, un espacio de participación que impulsa la voz de niñas, niños y adolescentes en la vida pública del municipio.

El evento tuvo como momento central la toma de protesta de Raúl Alonso Martínez Córdova como presidente del nuevo cabildo, acompañado por las y los 14 integrantes que asumirán funciones durante el periodo 2025–2026 ￼. La sesión fue atestiguada por autoridades municipales, regidoras y regidores, así como por madres y padres de familia, quienes refrendaron su respaldo a esta iniciativa de formación cívica.

Durante la ceremonia, se reconoció el trabajo realizado por el Cabildo 2024–2025, encabezado por Mariana Isabela Moreno Barajas, cuya gestión dejó un legado de proyectos sociales, ambientales y culturales que fortalecieron la participación juvenil en Guanajuato.

El nuevo presidente, Raúl Alonso, subrayó que su equipo trabajará en torno a valores como inclusión, respeto, educación y medio ambiente:

El Cabildo Infantil y Juvenil es una plataforma que promueve la formación ciudadana temprana, fomenta la solidaridad y abre espacios de liderazgo para que la niñez y juventud aprendan a dialogar, proponer y actuar en beneficio de su comunidad.

Con la instalación del nuevo cabildo, Guanajuato Capital reafirma su compromiso con la participación activa de las infancias y juventudes, fortaleciendo el tejido social desde la voz de quienes representan el presente y el futuro de la ciudad.

Buscan promover la charrería infantil

Con la finalidad de fomentar la charrería infantil con un enfoque cultural, deportivo e inclusivo en Guanajuato y convertirla en una de las actividades favoritas de las nuevas generaciones, la capital del estado será sede de la capacitación de Escaramuza Pedagógica “Caballito de Palo”, a realizarse este próximo 30 y 31 de agosto.

Actualmente existen solo dos capacitadores pedagógicos certificados en todo el estado, por lo que esta iniciativa permitirá ampliar el número de instructores que puedan difundir en niñas desde los tres años de edad, el gusto por este deporte nacional. A través de esta capacitación aprenderán los objetivos y reglamentos, diseño de rutinas, psicología deportiva para infantes, prácticas, liderazgo, entre otros temas.

Esta capacitación traerá consigo un efecto positivo para la ciudad y el sector turístico en el último fin de semana de vacaciones escolares, ya que generará la llegada de visitantes provenientes de Michoacán y San Luis Potosí, ya que son los estados invitados en esta ocasión, y otras partes de la república.

Las inscripciones siguen abiertas para todos los interesados, ya sean psicólogos, pedagogos o agentes de cambio, que tengan amor y gusto por la charrería, la convocatoria está publicada en la página de Facebook “Circuito Nacional De Escaramuzas Caballito de Palo”, o pueden solicitar más información al teléfono 472-289-86-29.