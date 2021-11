“Preferí dejar de vender pistolas y mejor vender dulces”: Sandra

Irapuato, Guanajuato.- “Preferí dejar de vender pistolas y mejor vender dulces en las ferias”, dijo Sandra Elizabeth Pérez Hernández una amable irapuatense que externó que, debido al incremento de violencia en Irapuato, decidió cambiar de giro comercial hace dos años y vender dulces, pues ya no quería seguir viendo como los niños compraban pistolas de juguete en su comercio ante la violencia que se ha vivido los últimos años.

“No me gustaba vender mis juguetes e incluir la pistola en ellos porque ese articulo era de lo más pedidos por los niños y no tanto por el juguete si no por la violencia con las que las usaban, yo veía que les decían a los otros niños ‘te voy a matar’, ‘muérete niño’ y eso era lo que no me gustaba y no me tenía contenta en mi corazón, sentía que con lo que yo estaba vendiendo estaba alentando a la violencia”, externó Sandra.

Para la comerciante irapuatense es más satisfactorio vender ahora sus golosinas, “gracias a Dios a la gente les gusta mi forma de trabajar y no es por alardear, pero me enorgullezco de ser felicitada por mis clientes en este nuevo giro, pues les gusta lo que les ofrezco, en el otro giro de las pistolas de juguete nadie me felicitaba”, explicó.

Con 30 años de comerciante, Sandra ha aprendido diversas lecciones en el ámbito y ha disfrutado cada decisión que ha tomado en beneficio de sus clientes. “Me gusta lo que hago, amo lo que hago y para mí es un gusto servir, por eso creo que Dios me bendice”, dijo.

Por otro lado, Sandra finalizó con un mensaje para los irapuatenses, “siempre amen lo que hagan, cualquier cosa que sea, amen su ciudad, cuídenla, valoren a sus seres queridos y si algo no les llena su corazón, cámbienlo, sin miedo y con mucha fuerza y amor todo se logra en esta vida”, concluyó.