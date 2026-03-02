DIF Guanajuato impulsa crianza positiva en familias

Guanajuato, Gto.- En Guanajuato, la familia es el punto de partida para construir una sociedad más fuerte y solidaria, bajo esta visión del Sistema DIF Estatal, impulsa el programa Crianza Positiva, una estrategia que coloca a madres, padres y personas cuidadoras en el centro de la transformación social, promoviendo hogares donde el respeto, el diálogo y los buenos tratos sean la base para el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes.

Como órgano normativo en materia de política pública de familia, el DIF Estatal trabaja de manera directa con madres, padres y personas cuidadoras, brindándoles herramientas prácticas para mejorar la comunicación, fortalecer los vínculos afectivos y generar ambientes seguros y respetuosos donde niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse plenamente en sus dimensiones cognitivas, socioemocionales y físicas.

A través del programa Crianza Positiva se impartieron en el 2025 un total de 1 mil 178 talleres, en los que participaron 23 mil 162 madres, padres y personas cuidadoras, quienes adquirieron conocimientos y herramientas para el cuidado consciente y la comunicación efectiva con sus hijas e hijos.

Además, se certificó a 88 personas en la Competencia Laboral en Crianza Positiva, fortaleciendo la profesionalización de quienes acompañan estos procesos formativos.

El programa cuenta con el respaldo de 120 facilitadores voluntarios, quienes contribuyen a llevar este mensaje de respeto, empatía y corresponsabilidad a los distintos municipios del estado.

El presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza, destacó la importancia de colocar a la familia en el centro de las políticas públicas.

“La familia es el núcleo fundamental de nuestra sociedad; es el primer espacio donde aprendemos valores, respeto y solidaridad. En el DIF Estatal trabajamos de manera cercana

a las necesidades de todos los grupos sociales, porque estamos convencidos de que fortalecer a las familias es fortalecer el presente y el futuro de Guanajuato”, expresó.

Por su parte, el Director General del Sistema DIF Estatal, José Alfonso Borja Pimentel mencionó que el Gobierno de la Gente promueve una alianza permanente entre familia y gobierno, con el propósito de construir una sociedad más unida y fuerte, potenciando las capacidades de cada integrante del hogar y consolidando el buen trato como base de la convivencia.

Como parte de esta visión integral, también se impulsa el programa Primero la familia, mediante el cual se realizaron 300 visitas domiciliarias para acompañar a 49 familias que enfrentaban situaciones de alto estrés.

A través de estas acciones, se brindó orientación personalizada y se apoyó en la creación de redes de apoyo comunitarias para fortalecer la unión familiar y su bienestar emocional.