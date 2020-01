Postulan para premio a activista de Dehusexac

Irapuato, Guanajuato.- Dentro de los irapuatenses postulados para obtener la presea del Vasco de Quiroga con motivo del próximo aniversario de la fundación de Irapuato se encuentra Arturo Álvarez Martínez, quien actualmente funge como titular de la Asociación de Desarrollo Humano y Sexualidad A.C. (Dehusexac) que orienta y realiza acompañamiento a las personas con VIH SIDA.

Arturo Álvarez Martínez ha trabajado arduamente a favor de grupo LGBTQ y VIH- SIDA así como también actualmente es consejero de JAPAMI es por ello que muchos de sus amistades lo han postulado para recibir este premio que desde hace muchos años se ha otorgado a reconocidos irapuatenses que han trabajo en pro de Irapuato.´

Álvarez Martínez es originario de Irapuato y desde hace 23 años se ha dedicado como activista en la lucha contra el VIH SIDA en Guanajuato,

El activista Arturo Álvarez dijo que esta inquietud nació hace 23 años al ver que las necesidades de las personas que eran diagnosticas con esta terrible enfermedad, ya que en el municipio no había como tal información completa de cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual y ver que había muchas muertes a causa de esta enfermedad como es el VIH- SIDA.

“ En ese entonces no había mucha información, no existía el acceso a la información… al ver el rechazo, la discriminación de las personas que no tenían el apoyo era para mí muy triste y fue entonces que decidí ser activista de esta asociación sin pensar que crecería bastante a nivel nacional “ comentó Arturo Álvarez.

Arturo comentó que al mes se reciben alrededor de 250 personas en Dehusexac algunas de ellas sí son detectadas con VIH y se les brinda la atención necesaria, al año se reciben de mil a 1,500 personas.

Para el activista de Dehusexac es muy importante seguir trabajando en la detección de esta enfermedad para que las personas sean atendidas.

“Seguiremos trabajando y fortaleciendo cada día una mejora así como para buscar a todas las personas que puedan vivir con esta enfermedad y apoyarlas en su orientación y tratamiento” refirió Álvarez Martínez.

Dijo que hoy en día ha mejorado mucho la calidad de vida de las personas con esta enfermedad ya que se ha logrado alcanzar un comportamiento respetable hacia las personas que viven con esta enfermedad.

“Este año la meta de Dehusexac es lograr tener menos muertes por esta terrible enfermedad” comentó.

Por último Arturo dijo que el estar postulado para este premio como irapuatense, representa aún más un gran compromiso y un aliento para seguir trabajando como hasta hoy día lo ha realizado como ciudadano y activista si dejar a un lado la humildad.

“Gane o no este premio… mí meta es seguir apoyando y brindando mi atención a las personas” concluyo Arturo Álvarez Martínez.