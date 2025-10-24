Por riesgo de derrumbe retiran paneles solares del Congreso del Estado

Guanajuato, Guanajuato.- Luego del escándalo por las condiciones en las que se encuentra el estacionamiento del Congreso del Estado, ahora aparece otro más: debido a las condiciones de construcción deficiente, fueron retirados unos 400 paneles solares ante el riesgo de derrumbe de la explanada donde se encontraban.

El diputado morenista Ricardo Ferro mostró que el muro que contiene la explanada de los paneles tiene cuarteaduras. Ante el riesgo de que el muro de piedra, que carece de contrafuertes adecuados y de castillos

Ante ese riesgo, fueron retirados de manera discreta los paneles solares. Cada bloque pesa unos 300 kilogramos y en suma constituyen una carga de centenares de toneladas. La explanada ahora está libre.

La barda de contención, hecha de piedra, presenta cuarteaduras, pero el problema es mucho más complejo: los contrafuertes que se encuentran del lado del cerro están entre zona semiderrumbada. De caer la barda, los paneles se precipitarían hacia la parte baja, donde hay zona de estacionamiento.

Estudio no reconocido oficialmente, pide demolición

El diputado panista Erandi Bermúdez declaró esta semana en una entrevista radiofónica que un estudio de la Universidad de Guanajuato (UG) señala que no hay solución técnica rentable para la explanada del edificio, asignada como estacionamiento. La sugerencia es la demolición.

El legislador no ha acudido al edificio del Congreso para declarar nuevamente sobre el tema. Tanto el diputado morenista Ricardo Ferro como el ecologista Sergio Contreras, así como el panista Jorge espadas, dicen desconocer la existencia de ese documento.

En las actividades de este viernes, donde hubo una consulta con menores de edad y una actividad realizada por el partido Movimiento Ciudadano, los vehículos visitantes fueron colocados sobre las vialidades de acceso al saturar la zona del estacionamiento debido a que sólo se te tiene ocupado al 50 por ciento.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política ha determinado que se requieren 30 millones para la remodelación y reparación de la plancha del estacionamiento, misma que reporta cuarteaduras y filtraciones, Sin embargo, no se asignó el presupuesto para este fin porque primero debe haber un estudio, a pesar de que ya se han hecho otros con anterioridad.

Mientras tanto, la sede del Poder Legislativo no tiene consumo alternativo de electricidad y es rebasado por la cantidad de vehículos que le visitan.

La mayoría panista elude el tema y la oposición no opina más a fondo porque carece de la información adecuada.