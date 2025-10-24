“Somos partido de propuestas y acuerdos”, plantea Movimiento Ciudadano

Guanajuato, Guanajuato.- La bancada de Movimiento Ciudadano le apuesta a la propuesta, la construcción de acuerdos y el diálogo con otras fuerzas políticas para lograr leyes en beneficio de la sociedad, expresó en su mensaje el diputado emecista Rodrigo González Zaragoza en el acto de primer informe de actividades legislativas, realizado en el Congreso del Estado.

La bancada naranja expuso el resumen de su trabajo legislativo: la diputada Sandra Pedroza habló del reintento de lograr la aprobación de la despenalización del aborto, el desarrollo de una ley de movilidad, lograr que se garantice la educación sexual en las escuelas, leyes para impulsar programas contra el cáncer infantil y el cáncer de mama, erradicación de terapias de conversión, medidas contra deudores alimentarios, la propuesta de Fiscalía Especializada para menores de edad y al reconocimiento a la lengua de señas, entre otros.

La legisladora puso especial énfasis en la propuesta de la despenalización del aborto, hecho que tuvo el respaldo de representantes de grupos feministas y militantes mujeres.

Al acto acudieron el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, en representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, así como la presidenta municipal de Moroleón, Alma Denisse Sánchez Barragán, y el de Cortazar, Mauricio Estafanía. Les acompañaron personalidades diversas del partido, como la irapuatense Yulma Rocha y el leonés Juan Pablo Delgado. También hubo diputados de otros grupos parlamentarios.

En su mensaje, González Zaragoza reconoció el diálogo con otras fuerzas políticas para llegar a acuerdos de aprobación de la mayoría de las propuestas legislativas presentadas por el Grupo Parlamentario de MC.

Arengó a los suyos para ganar más espacios en las próximas elecciones en el estado y principalmente en la capital y las ciudades de Irapuato y León.