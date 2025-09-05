Por intento de feminicidio aprisionan a Luis Enrique N.

Comonfort, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa, ocurrido en la localidad de Empalme Escobedo en el municipio de Comonfort.

El 28 de agosto de 2025, la víctima y el imputado se encontraban en su domicilio cuando se suscitó una discusión que escaló a agresiones físicas como golpes en la cabeza, los cuales pusieron en riesgo la vida de la ofendida.

Durante la agresión la mujer logró salir del inmueble y pedir auxilio en la vía pública, esto permitió la intervención inmediata de los elementos de Seguridad Pública de Comonfort. LUIS ENRIQUE “N” fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Agentes de Investigación Criminal y peritos criminalistas recabaron diversos elementos de prueba que fueron presentados ante la autoridad jurisdiccional, logrando con ello, obtener la orden de aprehensión correspondiente.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó al detenido ante un Juez de Control, así como los elementos probatorios suficientes que acreditaron la probable responsabilidad del inculpado en el delito de tentativa de feminicidio.

El juzgador resolvió vincular a proceso penal a LUIS ENRIQUE “N”, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido a la gravedad de los hechos y la violencia ejercida contra la víctima. Asimismo, se otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.