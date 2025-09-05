Evitan intento de hombre de atentar contra su vida

Guanajuato, Guanajuato.- Elementos de la Policía Preventiva, en coordinación con integrantes del Sistema Municipal de Bomberos Voluntarios (Simub), lograron persuadir a un hombre que quería atentar contra su integridad en la colonia Peñitas.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles. Una mujer solicitó ayuda al sistema de emergencias 9-1-1. Su ex pareja, de 35 años, se encontraba en la azotea de un domicilio ubicado en la calle Lucio Blanco y manifestaba la intención de arrojarse.

Uniformados de la preventiva localizaron a la reportante y confirmaron que el hombre, que se encontraba ebrio, estaba al borde de la azotea. Poco después llegaron elementos del Simub, acompañados de una psicóloga, quienes establecieron diálogo con el ciudadano.

Tras el trabajo de convencimiento y la coordinación de las autoridades, se logró asegurar al ciudadano y ponerlo a salvo.

Una vez resguardado, personal del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG) lo trasladó a un hospital para su valoración médica.