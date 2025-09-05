Benefician a 75 familias a través de congregación Mariana Trinitaria

Irapuato, Guanajuato.- Los beneficios de la Congregación Mariana Trinitaria para las y los irapuatenses cumplen ya 10 años de dar frutos; gracias a la confianza de las mujeres y hombres que han participado, se siguen entregando apoyos subsidiados a un costo muy accesible.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, recordó que, desde hace una década, trabaja de la mano con la Congregación Mariana Trinitaria, llevando diversos productos a las familias de Irapuato, quienes se han visto beneficiadas con leche y carne de primera calidad, así como tinacos, lavadoras, estufas y calentadores solares a bajo costo, así lo compartió durante la entrega en el Barrio de la Calzada de Guadalupe y en Floresta, que benefició a 75 familias.

“Este programa trabaja con una servidora desde hace 10 años; en ese entonces tocamos la puerta de una fundación y, desde entonces, hemos recorrido la ciudad con la entrega de apoyos subsidiados. Está funcionando muy bien el proyecto: van a tener el beneficio del ahorro en la economía, sin lugar a dudas”, destacó.

Juventina Hernández Ramírez, beneficiaria del programa, agradeció que existan este tipo de apoyos en los que el costo de un producto se divide entre tres pues les representa un ahorro y resaltó que contar con un calentador solar les permitirá ahorrar en gas y, al mismo tiempo, cuidar del medio ambiente.

“Está muy bien, porque para las personas que no tenemos lo suficiente para adquirir un calentador, que están un poco caros, este programa nos benefició mucho al ofrecérnoslo a un precio más económico”, señaló.

Juventina invitó a todas las personas interesadas en adquirir un calentador solar o algún otro producto que ofrece la Congregación, a acercarse con confianza, pues se entregan productos de buena calidad, en las oficinas de la Congregación que se encuentran en Plaza Zentro, sobre el bulevar Díaz Ordaz, junto a las oficinas de la JAPAMI.