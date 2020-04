Ponen en venta juegos mecánicos para subsistir ante contingencia

Irapuato, Guanajuato.- Trabajadores de los juegos mecánicos de la empresa Carnaval Internacional que llegaron para instalarse en la Feria de las Fresas 2020 hoy han puesto en venta algunos de sus juegos así como en renta los camiones de grúas, esto para subsistir ante esta contingencia de salud por Covid- 19.

El señora Javier Hernández, de la empresa Carnaval Internacional dijo que ya va casi un mes y medio que se encuentran varados en lo que es el Inforum de Irapuato, lo cual los ha llevado a poner en venta algunos juegos para pagar sueldos y tener que comer.

“ Aunque recibimos la ayuda del gobierno de dejarnos aquí en las instalaciones del Inforum…mientras termina esta situación; hoy nos hemos visto en la necesidad de vender algunos juegos para seguir manteniéndonos y tener que comer” dijo el señor Javier Hernández.

Dijo que el gobierno les ha permitido permanecer dentro de este recinto y les ha brindado los servicios de agua, luz, y servicios médicos, pero la comida es la que hace mucha falta.

“ Nosotros no pedimos dinero, nosotros preferimos vender nuestros juegos para tener que comer, la misma gente también ha venido a traernos comida y víveres, la gente de irapuato se ha portado muy amable con todos nosotros” comentó el señor Javier.

Hasta el momento son 43 las personas las que se quedaron en este recinto en espera de continuar su camino y seguir trabajando en otras ferias.

Ahora una de las complicaciones que han tenido es el desarrollo de las tareas de sus hijos, quienes han tenido que batallarle un poco, al no contar con sus libros y el internet.

“En ocasiones tenemos que andar buscando la conexión de la red con los celulares para que nuestros hijos puedan realizar tareas, lo cual ha sido un poco complicado” dijo el señor Javier Hernández.

Estamos a espera de que esto termine para seguir nuestro caminar y continuar trabajando en feria o fiestas patronales de diferentes ciudades, ahora tenemos que buscar para sacar para lo que se viene, dijo el señor Hernández.

Familias de distintos puntos de la república son las que forman parte de esta empresa, como son de Chiapas, Monterrey, Mérida, Veracruz, Puebla y Guadalajara y quienes están a la espera de seguir.

“Por ahora no hay eventos masivos, las ferias no se han podido realizar, así que no podemos ir a ningún otro lado, solo nos queda esperar” refirió.

Seguimos respetando los protocolos de salud que se nos han dado, como medida de prevención ante este virus.

Sin embargo, el señor Javier Hernández, dijo que la siguiente ocasión que regresen regresarán un poco de lo que los irapuatenses les han brindado durante su estancia en este lugar.